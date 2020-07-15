ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | Едем на фестиваль ряпушки в Причудье

Народ Причудья приглашает всех гурманов Эстонии на второй Фестиваль Ряпушки! В субботу, 18 июля, на стадионе и певческом поле Казепяэ состоится большой рыбный праздник, посвященный ряпушке. И поскольку по-настоящему хорошая еда и уважающие ее люди давненько не собирались вместе, отведаем же все вместе причудской еды и порадуемся ее вкусу!

Это будет большой праздник вкусов Причудья, где на главном месте — причудская кухня, а герой дня — знаменитая причудская ряпушка, о которой сегодня вновь необходимо напомнить. Годами ряпушка отсутствовала в причудских уловах, и лишь пару последних лет эта вкуснейшая рыба вновь появилась в достаточном для промысла количестве, поэтому все могут снова наслаждаться ее вкусом.

Peipsimaa Kogukonnaköök

Для того, чтобы напомнить всем, что же это за рыба и какова на вкус, НО “Общинная кухня Причудья” и сеть сотрудничества “Кухня Причудья” созывают всех в субботу, 18 июля, в местечко Касепяэ, что в Йыгевамаа. Во время рыбного фестиваля лучшие мастера приготовления ряпушки проведут мастер-классы, как готовить эту рыбку, чтобы познать ее истинный и неповторимый вкус.