ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | Едем на фестиваль ряпушки в Причудье

Весь честной народ, кто не прочь отведать рыбки, соберется в эту субботу в Казепяэ!
Народ Причудья приглашает всех гурманов Эстонии на второй Фестиваль Ряпушки! В субботу, 18 июля, на стадионе и певческом поле Казепяэ состоится большой рыбный праздник, посвященный ряпушке. И поскольку по-настоящему хорошая еда и уважающие ее люди давненько не собирались вместе, отведаем же все вместе причудской еды и порадуемся ее вкусу!
Это будет большой праздник вкусов Причудья, где на главном месте — причудская кухня, а герой дня — знаменитая причудская ряпушка, о которой сегодня вновь необходимо напомнить. Годами ряпушка отсутствовала в причудских уловах, и лишь пару последних лет эта вкуснейшая рыба вновь появилась в достаточном для промысла количестве, поэтому все могут снова наслаждаться ее вкусом.
Для того, чтобы напомнить всем, что же это за рыба и какова на вкус, НО “Общинная кухня Причудья” и сеть сотрудничества “Кухня Причудья” созывают всех в субботу, 18 июля, в местечко Касепяэ, что в Йыгевамаа. Во время рыбного фестиваля лучшие мастера приготовления ряпушки проведут мастер-классы, как готовить эту рыбку, чтобы познать ее истинный и неповторимый вкус.
На фестивале будут открыты пункты продажи лучших причудских производителей продуктов, поэтому помимо ряпушки гости фестиваля смогут отведать и купить с собой все самое вкусное, что предлагает Причудье. Детям будет интересно поучастовать в познавательных программах о рыбе от Тартуского дома Природы, поучиться обращению с удочкой под руководством южно-эстонского Клуба рыболовов, также детей развлечет мини-зоопарк и катание на пони. Открыт Музей Причудья. Праздник еды продлится с 10 до 17, ведет праздник артист Линнатеатра Марк Тооме.
Тот, кого не будет в эту субботу в Касепяэ, точно не может называть себя любителем рыбы.
Приезжая на фестиваль, пожалуйста, учитывайте рекомендации устроителей по соблюдению дистанции и рассредоточению публики, чтобы мы могли и дальше встречаться, не подвергая друг друга опасности заражения.
Устроители фестиваля — сеть сотрудничества “Кухня Причудья”, Leader Eesti, Палата сотрудничества Йыгевамаа, волостная Управа Муствеэ, инфоцентр рыбного промысла, Kääpa OTT, Peipsi Romantika.
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