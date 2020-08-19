ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | Едем в Причудье на фестиваль вкусной еды

Народ Причудья созывает всех гурманов Эстонии отведать лучшей еды на фестивале “III Улица Кухни Причудья длиной 175 км”. 22-23 августа свои двери откроют 42 поп-ап ресторана на 175-километровом пути вдоль берегов Чудского, Лямми и Псковского озер. Будет предложено все самое лучшее, что можно приготовить из местных продуктов, как традиционные причудские яства, так и блюда с современным акцентом.

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В Причудье сейчас самый обильный сезон, когда поспели всевозможные дары сада, леса и огорода — именно из них 42 поп-ап ресторана от Васькнарвы до Сааболды будут готовить на радость гостям еду по своим лучшим рецептам. Также в эти выходные можно будет купить в бесчисленных торговых пунктах вдоль Чудского озера все, чем богат этот край.

В этом году активное участие в фестивале принимает местная молодежь. В Кавасту открывается ретро-ресторан, а молодые участники из Леммаку решили перечислить весь доход за эти дни Эстонскому обществу защиты животных. Замечательные местные гамбургеры попадут в руки желающих их отведать с помощью матросов ладьи.