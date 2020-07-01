ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | Идите к черту! Новый интерактивный Музей Калевипоэга рассказывает, как это сделать
В эту субботу в поселке Кяэпа Йыгеваского уезда вновь откроется музей, посвященный национальному эпосу "Калевипоэг".
В эту субботу в поселке Кяэпа Йыгеваского уезда вновь откроется музей, посвященный национальному эпосу "Калевипоэг".
18 лет назад в старом здании сельской школы поселка Кяэпа решили создать музей. Выставка рассказывала и об истории родного края, и о местных жителях, и о великане Калевипоэге, чей меч, как гласит легенда, покоится на дне реки, протекающей рядом.
В этом году при поддержке EAS старое здание полностью отреставрировали и наполнили современными интерактивными экспонатами, полностью посвятив все самому известному эстонскому герою.
“Нашему школьному зданию уже 90 лет! Оно было в очень плохом состоянии. А теперь дом такой красивый, почти как новый!“ — рассказывает Анника Орас, член правления фонда Kalevipoja Koda. “Это очень значимое для многих строение, так как строили его мужчины нашего поселка из своих материалов для своих же детей”, — добавляет она.
Если до этого в музее было 12 разных по тематике комнат, то теперь полностью вся экспозиция посвящена Калевипоэгу. “Наша цель состояла в том, чтобы, посетив этот музей, независимо от возраста, вы стали чуточку мудрее и лучше узнали национальный эпос. Здесь будет интересно как детям, так и взрослым”, — сказала Анника Орас.
Ознакомившись со всей экспозицией музея, вы попадаете в небольшую комнату, которая, по мнению сотрудников, является настоящей вишенкой на торте. Ведь именно здесь с помощью виртуальной реальности можно отправиться в ад и встретиться с самим чертом. Но для того, чтобы достойно вынести все виртуальные испытания, вы должны уже четко знать некоторые детали эпоса, о которых рассказывается в музее. Поэтому, изучая каждую комнату музея, будьте особенно внимательными, ведь потом вам наверняка придется отгадывать, какой напиток надо выпить, чтобы победить черта, и как использовать волшебную шляпу, чтобы избежать дьявольских нападок. Чем больше будете знать, тем легче будет справиться с виртуальными испытаниями.
Такое необычное инновационное решение, позволяющее на 15-20 минут почувствовать себя настоящим героем эпоса, создала компания Maru VR Productions.
“До сих пор в Эстонии не было ни одного музея, где техника виртуальной реальности была бы представлена на таком высоком уровне”, — подтверждает творческий директор проекта Рейн Зобель. В роли Калевипоэга может побывать любой посетитель музея, но стоит помнить, что на пути в ад вам обязательно встретится сам Ванапаган, а также многочисленные демоны.
В создании компьютерных персонажей помогли профессиональные актеры. Они разыгрывали различные сценки из эпоса, а компьютер фиксировал их движения и переносил в программу. Так, например, актеру Ханнесу Кальюярву поручили исполнить роль самого черта, который должен сразиться с Калевипоэгом в решающей битве. К телу актера были прикреплены датчики, которые позволяли компьютерной программе фиксировать все движения тела и мимику на лице, используя затем эти данные в процессе создания образа противника легендарного героя эпоса.
“Это не битва каких-нибудь роботов в космическом пространстве, а наша собственная мифология, получившая новую жизнь благодаря современным технологиям”, — сказал Рейн Зобель. Музыку для виртуальной игры исполнил ансамбль Metsatöll.
Рядом с музеем каждый день работает парк приключений, где все желающие могут не только пройтись по следам Калевипоэга, но и в игровой форме познакомиться с главами знаменитого эпоса. Выполняя всевозможные задания на высотной приключенческой тропе, названной так же, как и ладья великана — “Lennuk” (самолет), вы узнаете, как Калевипоэг переносил доски через Чудское озеро, разбрасывал огромные камни-валуны, тащил стол из Пскова и хотел отправиться на край земли.
Кроме того, во дворе музея можно найти всевозможные игровые предметы, с которыми мог бы играть Калевипоэг в детстве.
“В этом году количество посетителей парка приключений увеличилось. Надеемся, что жители Эстонии будут активно путешествовать по стране и доедут в том числе и до нас”, — говорит Анника Орас, добавляя, что из-за сложившейся ситуации с коронавирусом праздника по случаю открытия музея, к сожалению, но в первый день работы музей будет открыт 12 часов.
Источник: Maaleht
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