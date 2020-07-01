ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | Идите к черту! Новый интерактивный Музей Калевипоэга рассказывает, как это сделать

18 лет назад в старом здании сельской школы поселка Кяэпа решили создать музей. Выставка рассказывала и об истории родного края, и о местных жителях, и о великане Калевипоэге, чей меч, как гласит легенда, покоится на дне реки, протекающей рядом.

В этом году при поддержке EAS старое здание полностью отреставрировали и наполнили современными интерактивными экспонатами, полностью посвятив все самому известному эстонскому герою.

“Нашему школьному зданию уже 90 лет! Оно было в очень плохом состоянии. А теперь дом такой красивый, почти как новый!“ — рассказывает Анника Орас, член правления фонда Kalevipoja Koda. “Это очень значимое для многих строение, так как строили его мужчины нашего поселка из своих материалов для своих же детей”, — добавляет она.

Kalevipoja koda Foto: Argo Ingver

Если до этого в музее было 12 разных по тематике комнат, то теперь полностью вся экспозиция посвящена Калевипоэгу. “Наша цель состояла в том, чтобы, посетив этот музей, независимо от возраста, вы стали чуточку мудрее и лучше узнали национальный эпос. Здесь будет интересно как детям, так и взрослым”, — сказала Анника Орас.