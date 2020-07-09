09.07.2020, 10:20

ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | На заброшенной базе подводных лодок в порту Хара открылась выставка “Секретный порт”

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ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | На заброшенной базе подводных лодок в порту Хара открылась выставка “Секретный порт”
ekraani kuvatõmmis Youtube, Reimo P

На бывшей советской базе подводных лодок в порту Хара, обладающей богатой историей, на прошлой неделе открылась фотовыставка “Секретный порт”, на которой собраны редкие фотографии секретной военной части из частной коллекции бывшего служащего порта Александра Зайцева.

Что делает эту фотовыставку особенной?


Военная часть № 53083, или советская база размагничивания военных кораблей, в том числе и подводных лодок, была строго засекреченным военным объектом. Доступ в порт был ограничен, и фотографировать там было запрещено. Поэтому представление о том, как выглядела территория порта, его строения, старое портовое здание и рабочие условия обслуживающего персонала, можно получить лишь по редким фотографиям и из устных воспоминаний.

Но куратору выставки “Секретный порт” все же удалось приподнять завесу тайны над этим полумистическим портом. На уникальной фотовыставке можно увидеть эксклюзивные кадры советского порта размагничивания военных кораблей. На выставленных фотографиях из частной коллекции служащего порта, который работал там в 1980-х годах, отображена повседневная работа на портовой территории.

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“Главная цель выставки в первую очередь состоит в том, чтобы на основании фрагментов 80-х годов посетители получили ретроспективное эмоциональное представление о жизни порта. Помимо информативной ценности, которую несут эти изображения, хотелось подчеркнуть проступающее сквозь черно-белые фотографии чувство скоротечности времени. Оно выражается в прозрачности экспонатов — через все фотографии сквозят небо, море и строения порта, образующие своими четкими гранями целостный ансамбль. Мне кажется, из-за своих специфических функций, архитектурного облика и близости к морю разрушающийся порт обладает непреходящей целесообразностью, представляя собой ценность в качестве места для отдыха. Порт можно сравнить с “зоной” Андрея Тарковского — это “запретная территория”, на которой происходят разные необъяснимые вещи, в том числе выполняются неосознанные желания. Я уверена, что порт Хара — это отличное место для посещения, где можно перевести дух и освободить свой разум, чтобы осознанно осмыслить свои личные желания”, — рассказывает куратор выставки.

Посетители смогут читать описания к фотографиям на эстонском, русском и английском языках.

Откуда появилась идея выставки?

Глядя на порт Хара, расположенный на полуострове Юминда в Лахемааском национальном парке, сразу бросается в глаза, насколько он не вписывается в царящую там идиллию прекрасной природы, создавая своими разваливающимися и зарастающими бетонными строениями постапокалиптический вид на залив Хара. Скудную информацию о том, что там происходило, можно получить лишь из устных свидетельств. Мистичности общему образу порта добавляют “селфи” нынешних посетителей и бесчисленные видеоролики в интернете. Посмотреть на этот объект приезжают люди не только из Эстонии, но и из разных уголков мира.

Застройщики порта убеждены, что сохранение наследия новейшей истории, его реалистичное отображение и разъяснение былого помогут как нам самим, так и грядущим поколениям понять прошлое и получить важные уроки на будущее.

Миссия куратора выставки “Секретный порт” состоит в том, чтобы изучить историю этого “неуместного строения”, представив ее перед глазами посетителей в современном ключе, сохранив при этом таинственность порта. Порт Хара и без выставки является интересным местом, которое в любом случае стоит посетить. Строения, оставшиеся от военного объекта, и окружающее пространство уже переосмысливаются в практической жизни. Близость к морю обуславливает тот факт, что порт никогда не потеряет своей ценности в качестве места для отдыха — по инициативе местных жителей в порту действует Парусное общество Хара и расположена база спасателей-добровольцев полуострова Юминда, здесь регулярно проходят тренировки по парусному спорту, на территории порта проводятся различные мероприятия (День моря, регаты, мастер-классы по живописи, скалолазание на пирсе и т.д.); расширяется ассортимент услуг малого порта: создаются возможности для питания и размещения в летний сезон, а уже в следующем году будет построено новое портовое здание, в котором можно будет найти себе занятие по душе и вне сезона.

Выставка и руины базы подводных лодок открыты для посетителей с июня по август
Пн. — Вс. с 11:00 до 20:00, а с сентября по май Сб. — Вс. с 11:00 до 18:00.
Продажа билетов прекращается за 30 минут до закрытия.

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