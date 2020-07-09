ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | На заброшенной базе подводных лодок в порту Хара открылась выставка “Секретный порт”

Что делает эту фотовыставку особенной?



Военная часть № 53083, или советская база размагничивания военных кораблей, в том числе и подводных лодок, была строго засекреченным военным объектом. Доступ в порт был ограничен, и фотографировать там было запрещено. Поэтому представление о том, как выглядела территория порта, его строения, старое портовое здание и рабочие условия обслуживающего персонала, можно получить лишь по редким фотографиям и из устных воспоминаний.

Но куратору выставки “Секретный порт” все же удалось приподнять завесу тайны над этим полумистическим портом. На уникальной фотовыставке можно увидеть эксклюзивные кадры советского порта размагничивания военных кораблей. На выставленных фотографиях из частной коллекции служащего порта, который работал там в 1980-х годах, отображена повседневная работа на портовой территории.