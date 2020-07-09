ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | На заброшенной базе подводных лодок в порту Хара открылась выставка “Секретный порт”

Посетители смогут читать описания к фотографиям на эстонском, русском и английском языках.
Откуда появилась идея выставки?
Глядя на порт Хара, расположенный на полуострове Юминда в Лахемааском национальном парке, сразу бросается в глаза, насколько он не вписывается в царящую там идиллию прекрасной природы, создавая своими разваливающимися и зарастающими бетонными строениями постапокалиптический вид на залив Хара. Скудную информацию о том, что там происходило, можно получить лишь из устных свидетельств. Мистичности общему образу порта добавляют “селфи” нынешних посетителей и бесчисленные видеоролики в интернете. Посмотреть на этот объект приезжают люди не только из Эстонии, но и из разных уголков мира.
Застройщики порта убеждены, что сохранение наследия новейшей истории, его реалистичное отображение и разъяснение былого помогут как нам самим, так и грядущим поколениям понять прошлое и получить важные уроки на будущее.
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