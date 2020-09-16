ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | Национальный парк Алутагузе: походные тропы, велосипедные маршруты, мызы, музей и парк приключений

Hациональный парк Алутагузе создан для охраны болот, леса, прибрежного ландшафта и уникальной традиционной культуры региона. Здесь находится крупнейшее в Эстонии скопление хвойных лесов и болот, самый длинный в стране песчаный пляж, дюны на северном побережье Чудского озера, самая полноводная в Эстонии река Нарова, район в Куртна с самой большой концентрацией озер.

Если повезет, в парке можно увидеть гнездовье беркута и понаблюдать за сибирской белкой-летягой или бурым медведем.

Туристические тропы



Туристская тропа Котка знакомит с низинными и переходными болотами и озами. Тропа проходит по песчаной гряде, сформировавшейся в течение долгого времени при постепенном отступлении Чудского озера. Переход к болоту здесь резкий, такое изменение ландшафта предлагает для туристов приятную перемену. Проходя по дощатой дорожке, можно увидеть болотные кочки, трясинные места, топи и болотные озерки. В середине тропы находится лесная избушка, а на краю болота стоит шалаш. Тропа начинается от поселка Ийзаку и заканчивается у болота Рюйтли, в деревне Аллику. Общая протяженность тропы составляет 8 км, но можно также пройти только круг 1,5 км по дощатой дороге в болоте Рюйтли. Более подробно ЗДЕСЬ.