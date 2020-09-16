ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | Национальный парк Алутагузе: походные тропы, велосипедные маршруты, мызы, музей и парк приключений
Самый новый эстонский национальный парк Алутагузе занимает 43 000 гектаров в северо-восточной Эстонии.
Самый новый эстонский национальный парк Алутагузе занимает 43 000 гектаров в северо-восточной Эстонии.
Hациональный парк Алутагузе создан для охраны болот, леса, прибрежного ландшафта и уникальной традиционной культуры региона. Здесь находится крупнейшее в Эстонии скопление хвойных лесов и болот, самый длинный в стране песчаный пляж, дюны на северном побережье Чудского озера, самая полноводная в Эстонии река Нарова, район в Куртна с самой большой концентрацией озер.
Если повезет, в парке можно увидеть гнездовье беркута и понаблюдать за сибирской белкой-летягой или бурым медведем.
Туристская тропа Котка знакомит с низинными и переходными болотами и озами. Тропа проходит по песчаной гряде, сформировавшейся в течение долгого времени при постепенном отступлении Чудского озера. Переход к болоту здесь резкий, такое изменение ландшафта предлагает для туристов приятную перемену. Проходя по дощатой дорожке, можно увидеть болотные кочки, трясинные места, топи и болотные озерки. В середине тропы находится лесная избушка, а на краю болота стоит шалаш. Тропа начинается от поселка Ийзаку и заканчивается у болота Рюйтли, в деревне Аллику. Общая протяженность тропы составляет 8 км, но можно также пройти только круг 1,5 км по дощатой дороге в болоте Рюйтли. Более подробно ЗДЕСЬ.
Туристская тропа Поруни проходит по девственному лесу и берегу реки Поруни, впадающей в реку Нарва. Тропа, частично пролегающая по лесной тропинке, а в основном по дощатой дорожке, знакомит с многообразием природы, придорожной растительностью, обитающими там видами птиц и животных. Общая протяженность туристской тропы туда и обратно составляет 10 км, тропу можно пройти и по кругу длиной в 3 км. В начальном/конечном пункте имеется стоянка и инфостенд. Более подробно ЗДЕСЬ.
* Интересно знать: — в XVIII веке на берегу реки Поруни находилась одна из старейших в Эстонии стекольных мастерских — стекольная фабрика Городенко.
Туристическая тропа Куртна начинается и заканчивается у озера Мартиска, на парковке возле площадки для костров. Обозначенная тропа проходит по ландшафтному заповеднику Куртна и знакомит с различными растительными сообществами, ландшафтными формами и типами озер. Общая длина туристической тропы составляет 4,5–5,5 км, на протяжении которых можно увидеть 12 объектов осмотра. На тропе около озер подготовлены площадки для костров и отдыха, при желании можно и искупаться. Более подробно ЗДЕСЬ.
* Это интересно: озерная система Куртна, расположенная в Ида-Вирумаа, является крупнейшей в Эстонии, здесь на площади в 30 км2 находится 42 озера. Расположенный неподалеку Центр отдыха и спорта Алутагузе предлагает различные возможности заняться спортом (велосипедные, роликовые и лыжные тропы).
Велосипедная тропа Агусалу — это трасса, которая проходит вдоль национального парка Алутагузе в Ида-Вирумаа. Общая длина тропы составляет 38 км. Велосипедная тропа начинается и заканчивается в Центре Природы Иисаку. Тропа проходит вдоль дороги Иисаку-Варесметса-Имату-Вайкла,где попеременно проходят лесные и гравийные дороги. На отмеченной тропе есть 26 достопримечательностей с информационными щитами, на которых изображен чередующийся ландшафт Алутагуса. Более подробно ЗДЕСЬ.
Туристическая тропа Луйте протяженностью 4,4 км начинается у Природного центра Каукси. Тропа извивается вдоль древнего русла ручья Каукси, прогуливаясь по ней, можно наслаждаться разнообразной природой. Тропа обозначена указателями, желтыми пометками на деревьях и желтыми лентами. Более подробно ЗДЕСЬ.
Деревянный мост Яруска, построенный в 2013 году, уникален тем, что это первый крытый мост в Эстонии. Это строение из клееного бруса объединяет в себе инженерные навыки, архитектурное искусство и традиционные строительные технологии (штифтовые соединения). Архитектура напоминает амбар водских полуверцев. Решетка между крышей и мостом предназначена не только для красоты, она несет вес моста и заменяет балки. В строительстве моста приняли участие волонтеры с опытом работы в столярном деле из США, Англии, Франции и Эстонии. Мост Яруска также можно пересечь на машине.
Как найти: Soone, Lemmaku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
На горе Тяривере, которая является самой высокой природной точкой Ида-Вирумаа, находится смотровая вышка Ийзаку высотой 28 м. Находясь на высоте 122 м над уровнем моря, с вершины открывается прекрасный вид на леса Алутагузе, в ясную погоду можно увидеть также купола Куремяэского монастыря и Чудское озеро.
Как найти: Tärivere-Iisaku tee, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
В экспозиции музея Ийзаку вы увидите найденный в могиле женщины народности водь, похороненной в Йыуга в конце XIII или начале XIV века, кусочек связанной на спицах рукавицы, который является самым старым вязанным на спицах изделием, найденным в Европе. В здании бывшей министерской школы можно получить хороший обзор о жизни в деревне, работах, которые выполнялись на хуторах, деятельности мастеров, истории местной пожарной охраны и особенностях природы Алутагузе. Расположенная на втором этаже квартира учителя дает представление о жизни чиновника в начале XX века, необычна также экспозиция, знакомящая с полуверцами Ийзакумаа. Больше информации ЗДЕСЬ.
Как найти:: Tartu maantee 58, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Господский дом мызы Иллука был построен в 1888 году помещиками Дикхоффами. С 1921 года и до сего времени в здании мызы располагается школа. Мыза Иллука также является отличным местом для уединенного отдыха. Усадебный парк и живописная окружающая природа, а также особенные достопримечательности обеспечивают неограниченное вдохновение. Более подробно ЗДЕСЬ.
Как найти: Illuka Kool, Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Усадьба Мяэтагузе была впервые упомянута в 1542 году, а первым ее владельцем был Петр фон Тизенхаузен. В 1617 году владельцем стал Туве Бремен, а затем — Врангели и Унгерн-Штернберги. В 1736 году поместье было передано Отто Фабиану фон Розену, который был уездным советником в Ливонии и генерал-майором Российской империи. Усадьба оставалась во владении фон Розенов в течение 200 лет. От усадебного ансамбля осталось 14 зданий, в конюшне-каретном сарае находится отель, купальня, ресторан, а также недавно отреставрированный водочный амбар, в котором можно проводить масштабные приемы и отмечать события. Более подробно ЗДЕСЬ.
Как найти: Pargi tänav-5, Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Парк приключений Alutaguse Seikluspark расположен в Ида-Вируском уезде возле озерного комплекса Куртна на территории туристического и спортивного центра в Алутагузе. В парке приключений вас ждут 5 трасс различной степени сложности с 22 увлекательными аттракционами, а также детский парк приключений и трассы для тюбинга, которые работают круглый год. Именно в нашем парке вы сможете совершить самый длинные полеты на тарзанке во всей Эстонии, проходящие над озером (дистанция составляет 400 м и 220 м). Трассы в парке приключений предназначены для гостей ростом не менее 140 см, а трассы в детском парке — для любителей приключений ростом не менее 110 см. По предварительному заказу наш парк работает в ночное время (для групп от 10 человек). Более подробно ЗДЕСЬ.
Как найти: Vasavere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.
Источник: по материалам VisitEstonia
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