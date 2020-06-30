ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | Новая жизнь старого вокзала: в старинном здании локомотивного депо Аэгвийду открыли оригинальный туристический центр
Если вы часто путешествуете по Эстонии на электричках, то наверняка видели, сколько в нашей стране заброшенных железнодорожных зданий. Старинные строения, многие из которых были построены еще на рубеже XIX и XX веков, уже несколько десятков лет стоят заброшенными, разваливаясь на глазах. Такая же печальная участь ждала и 150-летнее локомотивное депо Аэгвийду, если бы местные власти не решили вдохнуть в него новую жизнь.
Фура пробила отбойник и вылетела на встречку на Крымском мосту
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости
Что могло послужить толчком к смерти Юлии Норкиной