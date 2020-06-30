ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | Новая жизнь старого вокзала: в старинном здании локомотивного депо Аэгвийду открыли оригинальный туристический центр

1 июля в старинном здании локомотивного депо железнодорожной станции Аэгвийду, расположенном в самом сердце Кырвемаа, откроют Депо здоровья, где теперь можно будет получить необходимую информацию о туристических возможностях района, взять в аренду спортивное снаряжение, оставить вещи в камере хранения или даже сходить в баню.

Аэгвийду особенно хорошо изучать, путешествую именно на электричке — сюда вы доберетесь из Таллинна всего за 40 минут (около 20 поездов в день!).

Энн Пунг, заместитель волостного старейшины Ания, надеется, что открытие Депо здоровья сделает Аэгвийду еще более заметным объектом на туристической карте Эстонии. “Заниматься спортом у нас можно круглый год, действует 65-километровая сеть ухоженных пешеходных маршрутов. Мы давно хотели привести в порядок железнодорожную станцию, отреставрировать пустующие исторические здания, использовать их в туристических целях и открыть для гостей. В качестве дополнительного бонуса мы надеемся привлечь в Кырвемаа туристов не только со всей Эстонии, но также из-за рубежа, тем самым развивая бизнес в регионе”, — пояснил Пунг.