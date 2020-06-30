30.06.2020, 09:30

ИДЕЯ НА ВЫХОДНЫЕ | Новая жизнь старого вокзала: в старинном здании локомотивного депо Аэгвийду открыли оригинальный туристический центр


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Aegviidu Tervisedepoo avamine
Foto: Erlend Štaub

Если вы часто путешествуете по Эстонии на электричках, то наверняка видели, сколько в нашей стране заброшенных железнодорожных зданий. Старинные строения, многие из которых были построены еще на рубеже XIX и XX веков, уже несколько десятков лет стоят заброшенными, разваливаясь на глазах. Такая же печальная участь ждала и 150-летнее локомотивное депо Аэгвийду, если бы местные власти не решили вдохнуть в него новую жизнь.

1 июля в старинном здании локомотивного депо железнодорожной станции Аэгвийду, расположенном в самом сердце Кырвемаа, откроют Депо здоровья, где теперь можно будет получить необходимую информацию о туристических возможностях района, взять в аренду спортивное снаряжение, оставить вещи в камере хранения или даже сходить в баню.

Аэгвийду особенно хорошо изучать, путешествую именно на электричке — сюда вы доберетесь из Таллинна всего за 40 минут (около 20 поездов в день!).

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Энн Пунг, заместитель волостного старейшины Ания, надеется, что открытие Депо здоровья сделает Аэгвийду еще более заметным объектом на туристической карте Эстонии. “Заниматься спортом у нас можно круглый год, действует 65-километровая сеть ухоженных пешеходных маршрутов. Мы давно хотели привести в порядок железнодорожную станцию, отреставрировать пустующие исторические здания, использовать их в туристических целях и открыть для гостей. В качестве дополнительного бонуса мы надеемся привлечь в Кырвемаа туристов не только со всей Эстонии, но также из-за рубежа, тем самым развивая бизнес в регионе”, — пояснил Пунг.

“Это была масштабная реконструкция, ведь нужно было отремонтировать старое здание, которое долгое время стояло заброшенным. Открывая здесь Депо здоровья, мы одновременно отмечаем круглую дату — здание было построено 150 лет назад!” - добавляет Пунг.

По словам владелицы ресторана “Vana Waksal” Пирет Пурцелли, в Аэгвийду удалось оригинальным способом соединить железную дорогу и туризм: “По выходным у нас заранее бронируют столики для групп. Люди приезжают в Аэгвийду на поезде, целый день гуляют по заповедным тропам и восхищаются красотой нашего района. Неслучайно же Кырвемаа прозвали в народе “эстонской Швейцарией”, где, согласно легенде, дьявол собрал всю землю в складки. Нагулявшись, все приходят к нам в ресторан, ужинают и затем счастливые и довольные уезжают на электричке обратно в столицу. А с новым Депо здоровья у нас здесь целый туристический центр появится”.

Начавшаяся в прошлом году реновация старинного локомотивного депо обошлась в 959 576 евро, из которых 747 771 евро выделил Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS), а 212 000 евро — волость Ания.

Благодаря проделанной работе 150-летнее здание не разрушилось окончательно. Теперь здесь открыт туристический пункт, где можно будет получить необходимую информацию о местных достопримечательностях и походных тропах, о возможностях отдыха в Аэгвийду и окрестностях. Кроме того, в Депо здоровья можно будет взять напрокат сезонный спортивный инвентарь На верхнем этаже находится небольшой зал для проведения семинаров или собраний.

Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

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