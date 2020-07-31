Интенсивность движения в воздушном пространстве Эстонии упала до уровня 2000 года

“Я бы не сказал, что этот кризис закончился с точки зрения авиации. Мы во всех свои расчетах исходим из того, что авиасообщение может восстановиться к докризисному уровню за три-четыре года, не раньше”, — сказал председатель правления компании Lennuliiklusteeninduse AS Ивар Вярк.

По его словам, в первоначальных прогнозах эстонские диспетчеры руководствовались расчетами Eurocontrol, которые для Эстонии оказались слишком оптимистичными.

“Когда мы в первые недели кризиса составляли кризисные планы, мы думали, что сообщение может восстановиться к концу года на 75-80% к уровню прошлого года, а будет хорошо, если восстановиться на 65%. Не было так позитивно, как мы думали, — добавил Вярк. — Вчера в эстонском воздушном пространстве было 240 самолетов, а средний показатель за июль — 247. В прошлом году в то же самое время было около 730. Так что цифры все-таки относительно маленькие по сравнению с прошлым годом”.