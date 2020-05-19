ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Большой обзор: смотрите, куда в Европе уже можно поехать, а куда еще нет

Германия намерена полностью открыть все свои границы к 15 июня, но первый этап ослаблений пограничного режима с Австрией и Швейцарией начался уже на прошлой неделе. В ближайшие дни откроется граница с Данией. Основные проблемы сейчас связаны с отсутствием договоренности с Польшей и Чехией, так как польские власти продлили пограничный контроль и режим закрытых границ до 12 июня, а Чехия заявила, что пока не ведет переговоров с Германией об ослаблении ограничений на поездки, поскольку ситуация с коронавирусом в Германии не такая стабильная, как в других странах.

Важный день



К середине мая правительства многих государств ЕС объявили, что готовы открыть свои границы к 15 июня. До этого же дня действуют временные ограничения на въезд в ЕС из третьих стран. Но запрет может быть продлен, если того потребует ситуация с коронавирусом.