ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Большой обзор: смотрите, куда в Европе уже можно поехать, а куда еще нет

На прошлой неделе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявил, что правительства стран-членов Европейского союза должны будут договориться об открытии границ. Однако, несмотря на это, четкой договоренности, как, когда и в каком объеме снимать ограничения, введенные в результате пандемии коронавируса, до сих пор не наблюдается. И примеров тому много: где-то с одной стороны граница уже открыта, а с другой до сих пор закрыта.
Германия намерена полностью открыть все свои границы к 15 июня, но первый этап ослаблений пограничного режима с Австрией и Швейцарией начался уже на прошлой неделе. В ближайшие дни откроется граница с Данией. Основные проблемы сейчас связаны с отсутствием договоренности с Польшей и Чехией, так как польские власти продлили пограничный контроль и режим закрытых границ до 12 июня, а Чехия заявила, что пока не ведет переговоров с Германией об ослаблении ограничений на поездки, поскольку ситуация с коронавирусом в Германии не такая стабильная, как в других странах.
Важный день
К середине мая правительства многих государств ЕС объявили, что готовы открыть свои границы к 15 июня. До этого же дня действуют временные ограничения на въезд в ЕС из третьих стран. Но запрет может быть продлен, если того потребует ситуация с коронавирусом.
Главной проблемой в обсуждении открытия границ остается необходимость соблюдения карантина. Так, например, с 3 июня Италия открывает свои границы и разрешает прибывающим из стран Евросоюза не уходить на двухнедельный карантин. Однако большинство стран ЕС требует соблюдение карантина при возвращении из Италии.
В приведенном выше графике видно, какие страны уже открыли границы, а какие еще нет. Краткая информация:
Египет
На данный момент нет точной информации, когда стабилизируется ситуация на популярных египетских курортах. Гостиницам уже разрешено принимать местных туристов, но заполняемость должна быть не более 25% (с 1 июля разрешено 50%). Границы Египта остаются закрытыми для иностранцев.
Турция
Действует запрет на международные полеты до 28 мая.
Болгария
В вопросе снятия ограничений Болгария выступает за последовательный подход всех стран ЕС. В ближайшее время премьер-министр страны Божко Борисов обсудит со своими румынскими, сербскими и греческими коллегами вопрос об открытии границ. Но надо учесть тот факт, что туристический сектор Болгарии очень сильно зависит от международных авиарейсов, сроки восстановления которых пока назвать никто не может.
Испания
Испания открыла свои границы, но для всех прибывающих действует требование соблюдения карантина в течение 14 дней. Это новое правило вступило в силу в прошлую пятницу и продлится до окончания чрезвычайной ситуации (24 мая, но скорее всего чрезвычайное положение в Испании будет продлено еще на несколько недель).
Ситуация на испанских островах еще хуже: обычно в июле и августе на Майорке отдыхает очень много туристов из Германии и Великобритании. Но уже понятно, что этим летом туристов будет в разы меньше. На Канарских островах готовятся принять иностранных туристов не раньше октября-ноября.
Хорватия
В ближайшие дни Хорватия откроет границы для туристов из соседней Словении без требования соблюдать по прибытии 2-недельный карантин. Министр здравоохранения Хорватии Гари Каппелли заявил, что не позднее 15 июня в страну будет разрешен въезд и для туристов из Германии. По словам Каппели, аналогичные правила будут распространяться и на жителей других стран ЕС.
Однако на сегодняшний день в Хорватию можно беспрепятственно въехать только в трех случаях: если есть недвижимость на территории Хорватии, на похороны или по бизнес- приглашению от местного предприятия. Согласно неофициальной директиве Министерства внутренних дел Хорватии, последнее положение распространяется также на отдыхающих, которые забронировали жилье в стране.
Италия
Начиная с 3 июня Италия открывает свои границы для всех жителей ЕС и разрешает прибывающим туристам не уходить на двухнедельный карантин. В конце этого месяца открываются гостиницы на территории южного Тироля в провинции Больцано, ориентированные в основном на немецких туристов.
Граница с Австрией по-прежнему остается закрытой.
Власти Сицилии заявили, что ситуация находится под контролем, туристам гарантируется безопасность. Кроме того, для привлечения туристов местные власти готовы оплатить половину стоимости поездок. Подробнее ЗДЕСЬ.
Греция
В Греции 18 мая открылись для посещения Афинский Акрополь и более 200 других античных памятников, закрытых из-за пандемии коронавируса. Среди открывшихся объектов — храм Зевса Олимпийского, Древняя Агора и Римская Агора в Афинах, храм Посейдона в Аттике, храмовый комплекс на острове Самотраки и античный театр древнемакедонского города Филиппы. Все остальные музеи будут открыты 15 июня.
Кроме того, на прошлой неделе были открыты пляжи и разрешены поездки на остров Крит. Путешествия на другие греческие острова будут разрешены с конца мая.
Всем иностранным туристам, прибывших в Грецию из других стран, нужно по прибытии соблюдать 2-недельный карантин. Но правительство намерено в ближайшее время отменить это требование для граждан тех стран, где ситуация с коронавирусом находится под контролем. По словам премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, греческий туризм должен полностью восстановиться с 1 июля.
Португалия
По сообщения местных властей, португальские курорты, гостиницы и пляжи смогут принимать туристов с середины июня. Но правительство Португалии планирует проверять всех прибывающих в страну на коронавирус и сейчас изучает различные возможности, как проводить данную проверку здоровья.
Франция
Границы страны закрыты до 15 июня. Исключение делается только для тех граждан, кто должен приехать по работе или по важным семейным причинам (например, похороны родственников). Представители местного туристического сектора опасаются, что туризм не сможет восстановиться до начала следующего года, так как Франция ввела очень жесткие меры в отношении международных рейсов.
Постепенно ограничения во Франции все же снимаются. Так, на прошлых выходных власти открыли часть пляжей, разрешили посещение острова Мон-Сен-Мишень и паломнические поездки в Лурд.
Правительство Франции надеется разрешить внутренний туризм с июля, поэтому к концу июня планирует открыть большую часть достопримечательностей и туристических объектов. Но Эйфелева башня и Лувр, вероятно, останутся закрытыми до осени. В регионах, менее всего пострадавших от коронавируса, уже в середине июня разрешено открыть кафе и рестораны. Более четкий план выхода из чрезвычайной ситуации правительство представит на следующей неделе.
Германия
16 мая Германия ослабила пограничный контроль с Австрией, Францией и Швейцарией, введенный на фоне пандемии коронавируса. С пятницу отменяется контроля на границе с Люксембургом.
С 15 июня Германия планирует открыть свои границы для всех стран ЕС, оставаясь закрытой для граждан третьих стран.
Более подробную информацию о правилах въезда в разные страны мира можно найти на странице Reisi Targalt.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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