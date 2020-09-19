19.09.2020, 13:01

Иордания обяжет некоторых туристов носить браслеты для отслеживания перемещений


EST
Иордания обяжет некоторых туристов носить браслеты для отслеживания перемещений
Photo by Spencer Davis on Unsplash

8 сентября Иордания открыла границы для туристов из 43 стран. В зависимости от уровня заболеваемости на родине они будут поделены на три группы: “зеленую”, “желтую” и “красную”.

По информации портала Тонкости Туризма, всем прибывающим нужно предоставить результаты теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов до прибытия, а также еще раз пройти скрининг в самой Иордании. Гости также должны выполнить еще 5 условий: установить приложение Aman.jo; заполнить онлайн-декларацию; предоставить документы, доказывающие проживание в стране отправления не менее двух недель; оформить туристическую страховку; внести предоплату за тест, который сделают после перелета.

Прибывающие из “зеленой” группы (в эту группу на данный момент входит Эстония) в случае отрицательного результата могут свободно перемещаться по стране. Туристов, относящихся к “желтой” зоне (Германия, ОАЭ, Италия и др.), ожидает сначала 7-дневный карантин в обсерваторе, а затем и домашний такой же длительности. Меньше всего повезет гостям из “красных” стран: им придется не только провести время в карантине, но и носить электронный браслет для отслеживания перемещений.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: