Иордания обяжет некоторых туристов носить браслеты для отслеживания перемещений

По информации портала Тонкости Туризма, всем прибывающим нужно предоставить результаты теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов до прибытия, а также еще раз пройти скрининг в самой Иордании. Гости также должны выполнить еще 5 условий: установить приложение Aman.jo; заполнить онлайн-декларацию; предоставить документы, доказывающие проживание в стране отправления не менее двух недель; оформить туристическую страховку; внести предоплату за тест, который сделают после перелета.

Прибывающие из “зеленой” группы (в эту группу на данный момент входит Эстония) в случае отрицательного результата могут свободно перемещаться по стране. Туристов, относящихся к “желтой” зоне (Германия, ОАЭ, Италия и др.), ожидает сначала 7-дневный карантин в обсерваторе, а затем и домашний такой же длительности. Меньше всего повезет гостям из “красных” стран: им придется не только провести время в карантине, но и носить электронный браслет для отслеживания перемещений.