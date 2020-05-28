Испанец стал единственным постояльцем шикарного отеля в Барселоне. Теперь он следит за всей гостиницей и каждую неделю спускает воду в 1400 кранах
Даниэль Ордоньес — единственный постоялец гостиницы “W Hotel” в Барселоне.
Даниэль Ордоньес — единственный постоялец гостиницы “W Hotel” в Барселоне.
Даниэль Ордоньес “переехал” в отель 17 марта. С этого дня в Испании закрыты все заведения и туристические объекты. Даниэль ожидал, что пробудет в отеле около двух недель, но счет уже перевалил за восемь. Мужчина следит за техническим состоянием помещений, а также раз в пять дней спускает воду в 1400 кранах во всех номерах. Это занимает у него целый день. Он называет эту часть работы самой скучной, но необходимой. В застойной воде могут образовываться бактерии легионеллы, которые при вдыхании могут вызвать пневмонию. Помимо этого, Даниэль отрегулировал свет и шторы в номерах, чтобы на фасаде вечером появлялось светящееся сердце в благодарность врачам.
В отеле нет другого персонала: Ордоньес самостоятельно готовит еду и стирает свои вещи. Даниэль рассказал, что самое странное ощущение от проживания в отеле — это видеть, как в стиральной машинке в огромной прачечной кружатся всего несколько его носков.
За проживание Ордоньес не платит и готов оставаться в отеле столько, сколько потребуется. Издание отмечает, что сутки проживания стоят от €1000 до €13 500. W — это 27-этажный отель, находящийся на набережной Барселоны. Сам Ордоньес расположился в номере на 24-м этаже с видом на горы и пляж.
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