Испанец стал единственным постояльцем шикарного отеля в Барселоне. Теперь он следит за всей гостиницей и каждую неделю спускает воду в 1400 кранах

Даниэль Ордоньес “переехал” в отель 17 марта. С этого дня в Испании закрыты все заведения и туристические объекты. Даниэль ожидал, что пробудет в отеле около двух недель, но счет уже перевалил за восемь. Мужчина следит за техническим состоянием помещений, а также раз в пять дней спускает воду в 1400 кранах во всех номерах. Это занимает у него целый день. Он называет эту часть работы самой скучной, но необходимой. В застойной воде могут образовываться бактерии легионеллы, которые при вдыхании могут вызвать пневмонию. Помимо этого, Даниэль отрегулировал свет и шторы в номерах, чтобы на фасаде вечером появлялось светящееся сердце в благодарность врачам.

"Mr. Ordoñez, who is in charge of maintenance at the (W hotel in Barcelona), has been its sole continuous occupant for the past two months, wandering its ghostly halls because of another illness that has ravaged the country and the globe: Covid-19." https://t.co/vF4v0U3oyo — Katherine Miller (@katherinemiller) May 17, 2020

В отеле нет другого персонала: Ордоньес самостоятельно готовит еду и стирает свои вещи. Даниэль рассказал, что самое странное ощущение от проживания в отеле — это видеть, как в стиральной машинке в огромной прачечной кружатся всего несколько его носков.