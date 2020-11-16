Испания изменяет порядок въезда в страну
С 23 ноября Испания изменяет порядок въезда в страну — въезжающим из стран “высокого риска” потребуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный в течение 72 часов.
С 23 ноября Испания изменяет порядок въезда в страну — въезжающим из стран “высокого риска” потребуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный в течение 72 часов.
“Порог, определяющий, попадает ли страна в категорию “высокого риска”, основан на директивах ЕС и настолько низок, что фактически включает все страны внутри Евросоюза и многие за его пределами”, — отмечает ведомство.
В “красной” категории находятся государства, где уровень заражения составляет более 150 случаев на 100 000 человек за последние 14 дней, а также страны, где общее число инфицированных за последние 14 дней равно или больше 50, но число положительных тестов на COVID-19 составляет 4% и более. Это практически все страны, в том числе и Эстония.
Как заявили в Минздраве Испании, это требование дополняет уже существующие меры по контролю состояния здоровья зарубежных гостей — визуальный контроль и термометрию, сообщает Tourprom.
Также от въезжающих потребуется заранее заполнить формуляр контроля здоровья. Сделать это можно будет с помощью QR-кода, сгенерированного на веб-сайте www.spth.gob.es или в приложении Spain Travel Health-SpTH. Кроме того, тест на коронавирус, который необходимо сдать за 72 часа до прибытия в Испанию, должен быть составлен на испанском или английском языках — и в рамках проверки пассажира могут в любой момент попросить подтвердить результат теста.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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