Испания изменяет порядок въезда в страну

“Порог, определяющий, попадает ли страна в категорию “высокого риска”, основан на директивах ЕС и настолько низок, что фактически включает все страны внутри Евросоюза и многие за его пределами”, — отмечает ведомство.

В “красной” категории находятся государства, где уровень заражения составляет более 150 случаев на 100 000 человек за последние 14 дней, а также страны, где общее число инфицированных за последние 14 дней равно или больше 50, но число положительных тестов на COVID-19 составляет 4% и более. Это практически все страны, в том числе и Эстония.

Как заявили в Минздраве Испании, это требование дополняет уже существующие меры по контролю состояния здоровья зарубежных гостей — визуальный контроль и термометрию, сообщает Tourprom.

Также от въезжающих потребуется заранее заполнить формуляр контроля здоровья. Сделать это можно будет с помощью QR-кода, сгенерированного на веб-сайте www.spth.gob.es или в приложении Spain Travel Health-SpTH. Кроме того, тест на коронавирус, который необходимо сдать за 72 часа до прибытия в Испанию, должен быть составлен на испанском или английском языках — и в рамках проверки пассажира могут в любой момент попросить подтвердить результат теста.