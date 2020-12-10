Испания планирует открыться для туристов в марте 2021 года

Испания планирует принимать туристов без ограничений — карантина и тестов — с марта 2021-го. Власти страны рассчитывают на то, что до весны ситуация с COVID-19 значительно улучшится.
Национальное туристическое агентство Испании уже запустило кампанию “безопасных путешествий”, а на сайте spain.info собрали актуальную информацию об ограничениях и мерах безопасности в разных городах, пишет портал 34travel.me со ссылкой на The Local.
“Этой кампанией мы хотим сформировать уверенность у туристов, которые снова приедут в нашу страну”, — сказал генеральный директор Национального совета по туризму Turespaña Мигель Санс.
Сейчас приезжать в Испанию могут только туристы из Евросоюза, Австралии, Китая, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Таиланда, Уругвая, Южной Кореи и Японии. Перед поездкой они обязательно должны сдать тест на COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
«Шахтер» сделал этот футбольный год идеально завершенным
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Как долго можно не менять постельное: максимальный срок
5 наклеек под капотом, о которых напрасно никто не задумывается