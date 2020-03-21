21.03.2020, 12:47
Испания закрывает все отели, постояльцев просят экстренно покинуть помещения. Спецрейс в Эстонию из Малаги 24 марта!(5)
Национальная авиакомпания Nordica проводит спецрейс из испанской Малаги в Таллинн 24 марта в 12:45.
Национальная авиакомпания Nordica проводит спецрейс из испанской Малаги в Таллинн 24 марта в 12:45.
Правительство Испании сообщило, что в связи с обострением ситуации вынуждено прибегнуть к закрытию всех гостиниц и домов отдыха. Всех постояльцев просят экстренно покинуть территорию отелей.
Национальная авиакомпания организует спецрейс для жителей Эстонии, до сих пор находящихся в Испании. Вылет будет из Малаги 24 марта. Регистрация на рейс www.nordica.ee/lendamekoju. Стоимость билета 570 евро на человека.
Кроме того, все граждане Испании, пребывающие в Эстонии и желающие вернуться домой, могут воспользоваться рейсом Таллинн-Малага с вылетом 24 марта в 08:00. Регистрация www.nordica.ee/lendamekoju.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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