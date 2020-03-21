Испания закрывает все отели, постояльцев просят экстренно покинуть помещения. Спецрейс в Эстонию из Малаги 24 марта!

Правительство Испании сообщило, что в связи с обострением ситуации вынуждено прибегнуть к закрытию всех гостиниц и домов отдыха. Всех постояльцев просят экстренно покинуть территорию отелей.

Национальная авиакомпания организует спецрейс для жителей Эстонии, до сих пор находящихся в Испании. Вылет будет из Малаги 24 марта. Регистрация на рейс www.nordica.ee/lendamekoju. Стоимость билета 570 евро на человека.

Кроме того, все граждане Испании, пребывающие в Эстонии и желающие вернуться домой, могут воспользоваться рейсом Таллинн-Малага с вылетом 24 марта в 08:00. Регистрация www.nordica.ee/lendamekoju.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!