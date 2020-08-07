Испорченный отпуск: эстонских туристов не пустили на борт самолета, следовавшего из Таллинна на остров Родос

Как и многие жители Эстонии, каждый год Татьяна и Андрей планируют большой летний отпуск в теплых странах. Подбирают подходящие варианты, рассматривают разные курортные направления, чтобы можно было совместить отдых на берегу теплого моря с экскурсиями по интересным местам. В зависимости от направления пара либо сама занимается организацией всей поездки, либо прибегает к услугам турфирм, покупая готовый пакетный тур.

Этим летом все должно было быть также, как и в прошлые годы: беззаботный отдых на юге, познавательные поездки, средиземноморская кухня, море развлечений и положительных эмоций. Но планам помешал коронавирус.

Сначала молодые люди и вовсе думали отказаться от идеи поехать отдыхать за границу. Но когда ограничения стали снимать, а авиасообщение постепенно восстанавливать, решили все же поискать подходящий вариант отдыха — чтоб и безопасно было, и интересно, но и не дорого. На этот раз ценовые предложения турфирм молодым людям не подходили и они стали смотреть, куда же можно улететь из Таллинна в начале августа.