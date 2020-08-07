07.08.2020, 07:00

Испорченный отпуск: эстонских туристов не пустили на борт самолета, следовавшего из Таллинна на остров Родос


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Испорченный отпуск: эстонских туристов не пустили на борт самолета, следовавшего из Таллинна на остров Родос
Photo by Arthur Edelman on Unsplash

Представьте, что вы стоите в аэропорту в окружении чемоданов, сумок, фотоаппаратов и соломенных шляпок, предназначенных для палящего зноя. Вы мысленно уже принимаете солнечные ванны на бархатном греческом пляже, любуетесь изумрудным теплым морем и думаете, как же хорошо получилось выбраться из дождливой Эстонии на жаркий юг. Вы уже практически одной ногой находитесь в самолете, как вдруг вас кто-то возвращает из этих радужных грез на землю со словами: "Мы не можем пустить вас на борт".

Как и многие жители Эстонии, каждый год Татьяна и Андрей планируют большой летний отпуск в теплых странах. Подбирают подходящие варианты, рассматривают разные курортные направления, чтобы можно было совместить отдых на берегу теплого моря с экскурсиями по интересным местам. В зависимости от направления пара либо сама занимается организацией всей поездки, либо прибегает к услугам турфирм, покупая готовый пакетный тур.

Этим летом все должно было быть также, как и в прошлые годы: беззаботный отдых на юге, познавательные поездки, средиземноморская кухня, море развлечений и положительных эмоций. Но планам помешал коронавирус.

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Сначала молодые люди и вовсе думали отказаться от идеи поехать отдыхать за границу. Но когда ограничения стали снимать, а авиасообщение постепенно восстанавливать, решили все же поискать подходящий вариант отдыха — чтоб и безопасно было, и интересно, но и не дорого. На этот раз ценовые предложения турфирм молодым людям не подходили и они стали смотреть, куда же можно улететь из Таллинна в начале августа.

А тут как раз авиакомпания airBaltic объявила о начале полетов на греческий остров Родос. За окном лил дождь, хотелось побыстрее сбежать от типичного серого эстонского лета, поэтому Татьяна и Андрей купили билеты по выгодной цене, забронировали гостиницу и стали готовиться к долгожданной поездке.

Накануне вылета молодые люди, как обычно, прошли регистрацию на рейс, распечатали посадочные билеты и воодушевленно, предвкушая греческие каникулы, с чемоданами отправились в аэропорт. Спокойно прошли пограничный контроль и подошли к воротам отправления их рейса. Какого же было их удивление, когда по громкой связи объявили их фамилию и попросили подойти к стойке информации. Представительница авиакомпании airBaltic попросила их предъявить билеты, а потом… а потом, загадочно улыбаясь, спросила “QR-код для поездки в Грецию”.

К сожалению, ни Татьяна, ни Андрей не знали, что с 1 июля по требованию греческих властей все путешественники, въезжающие в страну по воздуху, морю или суше, должны как минимум за 48 часов до въезда в Грецию заполнить в интернете специальную регистрационную анкету. После ее заполнения каждый путешественник получает личный QR-код, наличие которого проверяется на границе.

Кроме того, оказалось, что за несколько минут до отправления самолета проделать всю эту операцию уже не представляется возможным. На вопрос, почему при покупке билетов или регистрации на рейс авиакомпания нигде не указала, что нужно в обязательном порядке пройти эту регистрацию, представительница airBaltic лишь пожала плечами.

Молодым людям отказали в посадке, добавив, что, к сожалению, в данном случае ответственность полностью лежит на пассажирах и поэтому стоимость билетов не компенсируется. Однако, по заверениям представителя airBaltic, обратный билет с Родоса до Таллинна остается действительным, и молодые люди без проблем смогут вернуться домой, если все-таки получат QR-код и найдут альтернативный рейс в Грецию.

Все бы ничего, Татьяна и Андрей уже было смирились с мыслью, что, видимо, не судьба этим летом отдохнуть в Греции, но гостиница на острове была забронирована через систему booking.com по специальной акции, и в случае неявки постояльцев деньги тоже не возвращались. Поэтому быстро посовещавшись, они решили все же осуществить задуманное. Выйдя из аэропорта, они прошли регистрацию на сайте греческого правительства, получили QR-код и купили билеты с вылетом на следующий день, но уже из Хельсинки, так как других возможностей перелетов уже не было.

В конечном итоге, потратив изначально по 180 евро на человека за билеты туда-обратно из Таллинна в Грецию авиакомпанией airBaltic, молодые люди потратили еще 410 евро за два новых авиабилета в одну сторону из Хельсинки до Родоса и паром из Таллинна.

Уважаемые читатели! Если вы все-таки решили отправиться на отдых за границу, перед поездкой настоятельно советуем вам ознакомиться с действующими правилами путешествия в ту или иную страну на сайте МИД Эстонии.

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