Испорченный отпуск: эстонских туристов не пустили на борт самолета, следовавшего из Таллинна на остров Родос
Представьте, что вы стоите в аэропорту в окружении чемоданов, сумок, фотоаппаратов и соломенных шляпок, предназначенных для палящего зноя. Вы мысленно уже принимаете солнечные ванны на бархатном греческом пляже, любуетесь изумрудным теплым морем и думаете, как же хорошо получилось выбраться из дождливой Эстонии на жаркий юг. Вы уже практически одной ногой находитесь в самолете, как вдруг вас кто-то возвращает из этих радужных грез на землю со словами: "Мы не можем пустить вас на борт".
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