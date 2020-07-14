Исследование: 46% жителей Эстонии все же планирует этим летом выехать за рубеж

По словам менеджера по личному страхованию If Kindlustus Кайрит Лухт, этим летом будет преобладать внутренний туризм. Тем не менее, 31% жителей Эстонии желают посетить соседние страны, 11% — более отдаленные европейские страны и 4% респондентов — выехать за пределы Европы.

“Если среди 18 — 24-летних насчитывается только 3% тех, кто не путешествует по стране или за ее пределами, то среди 55 — 65-летних таких уже 27%. Наибольшие возрастные отличия отмечены во внутреннем туризме и посещениях соседних стран, в то время как к поездкам в отдаленные страны отношение довольно одинаковое. По Эстонии и соседним странам путешествуют в основном на личном автомобиле (84 и 77% поездок соответственно). Примерно четверть респондентов используют личный автомобиль также для более длительных поездок по Европе. В общем, в отдаленные страны по-прежнему летают на самолете”, — пояснила Лухт.