Исследование: 46% жителей Эстонии все же планирует этим летом выехать за рубеж

Важно выбрать страхование путешествия с учетом характера поездки
Разумеется, медицинская страховка важна для всех поездок, в том числе в соседние страны, а также при поездках на личном автомобиле. Но если выезжают куда-то далеко и несут на поездку значительные расходы, то как поездку, так и ее отмену следует по возможности хорошо застраховать.
“Если для посещения соседних стран может быть достаточно обычной страховой защиты, то более дорогие и дальние поездки нуждаются в более надежном страховании. Важно подобрать максимально широкое страхование, которое бы покрывало такие случаи, когда, например, Министерство иностранных дел рекомендует отменить поездку в какой-либо регион по причине вспышки болезни, эпидемии или пандемии, массовых беспорядков, вооруженного конфликта, терроризма, войны или стихийных бедствий. Более широкое страховое покрытие также может помочь в случае забастовок или отменены мероприятий и деловых встреч. Зачастую подобное невозможно предусмотреть при покупке билетов или тура, но крупные расходы на поездку можно защитить от непредвиденных обстоятельств”, — пояснила Лухт.
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