Исследование | Как коронакризис повлиял на предпочтения жителей Эстонии в сфере путешествий?

Опрос был сфокусирован на четырех темах:

1) Путешествовали ли жители Эстонии в период пандемии (за пределы Эстонии); если да, то куда и как часто?



Estravel





2) Если поездок в период пандемии не было, то какой была главная причина этому?

Estravel

3) Куда и как много планируется поездок до конца 2020 года (за исключением Эстонии)?

Estravel

4) Какие планы на путешествия на 2021 год?

Estravel

На данный момент происходит сбор ответов на те же вопросы среди бизнес-клиентов Estravel с целью узнать изменения в сфере бизнес-поездок и командировок. Вопросы были немного изменены с учетом специфики целевой группы. Результаты исследования с этой целевой группой Estravel опубликует в первой половине сентября.