27.08.2020, 07:00

Исследование | Как коронакризис повлиял на предпочтения жителей Эстонии в сфере путешествий?


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Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaamFoto: Tiit Blaat

Крупнейшее турагентство стран Балтии Estravel провело в августе масштабное исследование, в ходе которого стало понятно, как изменились предпочтения жителей Эстонии в сфере путешествий во время коронакризиса. Интерес к опросу оказался неожиданно высоким – всего на опросник ответило около 6000 человек, как русскоязычных, так и эстоноязычных.

Директор отдела маркетинга Estravel Айри Илиссон рассказала, что проведенный опросник стал уникальным в Эстонии и ближайших странах: “В нашей стране проводились некоторые исследования с целью понять влияние коронакризиса на внутренний туризм, но такого масштабного опроса на тему туризма и путешествий еще не проводилось.”

Размер выборки: около 120 000 адресов электронной почты, из которых на опросник ответили 6000 частных лиц
Целевая группа: зарегистрировавшиеся для получения регулярной рассылки от Estravel частные лица (вне зависимости от клиентского статуса или истории покупок в Estravel)
В опросе поучаствовали около 5000 человек, чьим родным языком является эстонский, и около 1000 человек, чьим родным языком является русский язык
Метод сбора данных: интернет-опросник, период сбора данных — 10 дней (10–19.08.2020)

Опрос был сфокусирован на четырех темах:

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1) Путешествовали ли жители Эстонии в период пандемии (за пределы Эстонии); если да, то куда и как часто?

Estravel


2) Если поездок в период пандемии не было, то какой была главная причина этому?

Estravel

3) Куда и как много планируется поездок до конца 2020 года (за исключением Эстонии)?

Estravel

4) Какие планы на путешествия на 2021 год?

Estravel

На данный момент происходит сбор ответов на те же вопросы среди бизнес-клиентов Estravel с целью узнать изменения в сфере бизнес-поездок и командировок. Вопросы были немного изменены с учетом специфики целевой группы. Результаты исследования с этой целевой группой Estravel опубликует в первой половине сентября.

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