Исследование | Как коронакризис повлиял на предпочтения жителей Эстонии в сфере путешествий?
Крупнейшее турагентство стран Балтии Estravel провело в августе масштабное исследование, в ходе которого стало понятно, как изменились предпочтения жителей Эстонии в сфере путешествий во время коронакризиса. Интерес к опросу оказался неожиданно высоким – всего на опросник ответило около 6000 человек, как русскоязычных, так и эстоноязычных.
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