Исследование: сколько денег готовы потратить жители Эстонии на отдых этим летом

”Хотя экономическая ситуация из-за кризиса непростая, 65% населения не испытывают стресса в связи с предстоящим летним отдыхом. Те же, кто испытывает стресс, особенно обеспокоены возможными неожиданными расходами. Также есть беспокойство по поводу эмоциональных расходов и покупок, сделанных в отпуске, которые не были предусмотрены в бюджете”, — пояснила Кати Воометс.
Больше всего подвержены стрессу в связи с летним отпуском люди, которые сами для себя являются работодателями, работники сферы обслуживания и торговли, студенты, а также разнорабочие и специалисты. Стресс в связи с расходами на отпуск испытывают и те, чей чистый доход менее 350 евро в месяц.
Опрос показал, что почти половина (48%) респондентов планируют потратить на развлечения меньше, чем в прошлом году. Планируется также тратить меньше на проживание, но на еду и транспорт — столько же, как и раньше. Этим летом почти треть населения планирует потратить на связанные с домом расходы, такие как ремонт, техническое обслуживание или садоводство, значительно больше, чем в прошлом году.
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