Исследование: сколько денег готовы потратить жители Эстонии на отдых этим летом

Более половины (52%) населения на отпуск не копят. 56% респондентов используют для отпускных расходов текущие доходы, 40% используют сбережения и 22% специально копят на отпуск. Женщины более целенаправленно собирают деньги на отпуск, а мужчины чаще, чем женщины используют для покрытия расходов на отпуск имеющиеся сбережения. Чаще всего собирают на отпуск люди в возрасте 50–59 лет (28%).

”Для таких крупных расходов, как траты на отпуск, копить деньги лучше заранее. Если распределять расходы, превышающие обычные, на несколько месяцев, то после возвращения из отпуска бюджет остаётся под контролем, и не будет никаких трудностей с выполнением финансовых обязательств”, — сказала руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Использование кредита для отпускных расходов не очень распространено. Этот вариант используют 4% населения. Чаще кредитом пользуются жители в возрасте от 40 до 49 лет, которые зарабатывают более 1500 евро.