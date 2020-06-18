18.06.2020, 09:30

Исследование: сколько денег готовы потратить жители Эстонии на отдых этим летом


EST
Kui töötaja töötab osalise tööajaga, teenib ta samuti vähemalt 28 kalendripäeva põhipuhkust ühes aastas.
Foto on illustratiivne.Jaanus Lensment

Заказанное Институтом финансов Swedbank исследование показало, что более половины жителей Эстонии планируют потратить во время летнего отпуска до 400 евро. Более 1000 евро планируют потратить во время отпуска в основном люди в возрасте 40–49 лет, зарабатывающие более 1500 евро.

Более половины (52%) населения на отпуск не копят. 56% респондентов используют для отпускных расходов текущие доходы, 40% используют сбережения и 22% специально копят на отпуск. Женщины более целенаправленно собирают деньги на отпуск, а мужчины чаще, чем женщины используют для покрытия расходов на отпуск имеющиеся сбережения. Чаще всего собирают на отпуск люди в возрасте 50–59 лет (28%).

”Для таких крупных расходов, как траты на отпуск, копить деньги лучше заранее. Если распределять расходы, превышающие обычные, на несколько месяцев, то после возвращения из отпуска бюджет остаётся под контролем, и не будет никаких трудностей с выполнением финансовых обязательств”, — сказала руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

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Использование кредита для отпускных расходов не очень распространено. Этот вариант используют 4% населения. Чаще кредитом пользуются жители в возрасте от 40 до 49 лет, которые зарабатывают более 1500 евро.

”Хотя экономическая ситуация из-за кризиса непростая, 65% населения не испытывают стресса в связи с предстоящим летним отдыхом. Те же, кто испытывает стресс, особенно обеспокоены возможными неожиданными расходами. Также есть беспокойство по поводу эмоциональных расходов и покупок, сделанных в отпуске, которые не были предусмотрены в бюджете”, — пояснила Кати Воометс.

Больше всего подвержены стрессу в связи с летним отпуском люди, которые сами для себя являются работодателями, работники сферы обслуживания и торговли, студенты, а также разнорабочие и специалисты. Стресс в связи с расходами на отпуск испытывают и те, чей чистый доход менее 350 евро в месяц.

Опрос показал, что почти половина (48%) респондентов планируют потратить на развлечения меньше, чем в прошлом году. Планируется также тратить меньше на проживание, но на еду и транспорт — столько же, как и раньше. Этим летом почти треть населения планирует потратить на связанные с домом расходы, такие как ремонт, техническое обслуживание или садоводство, значительно больше, чем в прошлом году.

Согласно опросу, многие проведут отпуск дома или в поездках по Эстонии. Молодые люди в возрасте 18–29 лет (55%) предпочитают отдыхать дома. Проведение отпуска на даче или в сельской местности также наиболее популярно среди молодёжи в возрасте 18–29 лет (47%), среди жителей Таллинна (40%) и среди людей с доходами выше среднего. 18% населения планируют провести часть своего летнего отдыха за границей. У одной пятой респондентов пока нет определённых планов летнего отдыха.

6% людей не планируют отдыхать летом. Среди них больше всего жителей Северо-Восточной Эстонии (14%), самозанятых (15%) и жителей с низкими доходами.

”При планировании летних расходов важно помнить, что отпускные — это не премия, а полученная заранее зарплата, на которую придётся жить вдвое дольше, чем обычно. Во избежание необдуманных трат лучше вообще не снимать отпускные со счёта, а после отпуска забрать их в обычный день зарплаты”, — рекомендует Кати Воометс.

Исследование было проведено в июне компанией Norstat по заказу Института финансов Swedbank в июне. В исследовании приняли участие 1004 человека в возрасте от 18 до 74 лет.

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