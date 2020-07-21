21.07.2020, 11:03

Исследование: жители Эстонии стали вновь путешествовать


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Исследование: жители Эстонии стали вновь путешествовать
Photo by Suhyeon Choi on Unsplash

Статистика операций с банковскими карточками Luminor показывает, что люди начали путешествовать и снова питаться вне дома после ограничений, вызванных коронавирусом. Если посещаемость ресторанов по сравнению с началом года немного выросла, то до полного восстановления расходов на путешествия ещё далеко.

“Из статистики платежей мы видим, что нормальный образ жизни восстанавливается, но некоторые сектора восстанавливаются быстрее, чем другие”, — пояснила глава отдела по работе с клиентами Luminor Эле Рейльян. Согласно статистике платёжных карточек Luminor, к апрелю расходы клиентов на поездки сократились на 91 процент по сравнению с началом года, но к концу июня они восстановились почти вдвое, или на 44 процента. “До полного восстановления ещё далеко, но тенденция положительная, и восстановление было на удивление быстрым”, — добавила Рейльян.

Рост операций с карточками в соседних странах также даёт представление о том, что люди стали больше перемещаться. “Если сравнивать апрель и июнь, то в первый летний месяц в Латвии было совершено почти в шесть раз больше операций с карточками, чем в апреле. В Литве количество операций с карточками выросло более чем в шесть раз за тот же период”, — сказала Рейльян и добавила, что в Финляндии рост операций с карточками был более скромным и составил всего 10,6 процента при сравнении тех же месяцев.

С другой стороны, по словам Эле Рейльян, посещение ресторанов в целом даже выросло по сравнению с началом года. “Росту, безусловно, способствовало летнее время, и можно только приветствовать, что люди не остались дома и поддерживают одну из наиболее пострадавших от кризиса отраслей”, — сказала она. По сравнению с началом года, к апрелю расходы вне дома сократились на 67 процентов, но к концу июня они восстановились и превысили уровень начала года на целых 7,5 процента.

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