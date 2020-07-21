Исследование: жители Эстонии стали вновь путешествовать

“Из статистики платежей мы видим, что нормальный образ жизни восстанавливается, но некоторые сектора восстанавливаются быстрее, чем другие”, — пояснила глава отдела по работе с клиентами Luminor Эле Рейльян. Согласно статистике платёжных карточек Luminor, к апрелю расходы клиентов на поездки сократились на 91 процент по сравнению с началом года, но к концу июня они восстановились почти вдвое, или на 44 процента. “До полного восстановления ещё далеко, но тенденция положительная, и восстановление было на удивление быстрым”, — добавила Рейльян.

Рост операций с карточками в соседних странах также даёт представление о том, что люди стали больше перемещаться. “Если сравнивать апрель и июнь, то в первый летний месяц в Латвии было совершено почти в шесть раз больше операций с карточками, чем в апреле. В Литве количество операций с карточками выросло более чем в шесть раз за тот же период”, — сказала Рейльян и добавила, что в Финляндии рост операций с карточками был более скромным и составил всего 10,6 процента при сравнении тех же месяцев.