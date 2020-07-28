Источник: Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа

Евросоюз, как ожидается, вновь не включит Россию в список не входящих в сообщество государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы. Обновленный “белый список” будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

“Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано”, — сказал он.