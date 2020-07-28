28.07.2020, 10:12
Источник: Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа(3)
Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, сообщает TASS.
Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, сообщает TASS.
Евросоюз, как ожидается, вновь не включит Россию в список не входящих в сообщество государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы. Обновленный “белый список” будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.
“Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано”, — сказал он.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Неубиваемые моторы: они работают, даже если машине пора на свалку
Похороны трехлетнего Мусы вызвали невиданный ажиотаж
Переболевшие COVID-19 пациенты страдают от странных симптомов