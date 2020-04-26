Италия до конца года не станет открывать границы для туристов

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что власти страны не намерены в ближайшие месяцы открывать границы для иностранных туристов. Их ждут на Апеннинском полуострове не раньше 2021 года.
По словам чиновника, ситуация может измениться. Многое зависит от эпидемиологической обстановки.
Туристическую отрасль Италии будут спасать с помощью внутреннего туризма. Правительство страны готово поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами. Им будут предоставляться субсидии (до €500 на семью) на летний отдых внутри страны, пояснил министр.
Министр добавил, что для соотечественников уже в мае Италия собирается открыть музеи и главные достопримечательности - например, Помпеи и Колизей, которые подходят по нормам соблюдения правил безопасного перемещения людей.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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