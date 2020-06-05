Италия почти полностью сняла все ограничения для туристов и граждан страны

“С 3 июня разрешено беспрепятственное перемещение по территории Италии, и даже те, кто прибывает из-за границы, больше не должны проходить двухнедельный карантин. Нет ограничений на перемещение между регионами. Отменены все сертификаты, объясняющие причины перемещения. Такое решение было принято на основе последних данных мониторинга, проведенного ведущим институтом Национальной службы здравоохранения и Минздравом Италии”, — рассказали в пресс-службе Национального агентства Италии по туризму.

Как отметили в ЭНИТ, итальянцы также могут путешествовать за границу в те страны, которые открыли свои границы.

Между тем, в повседневной жизни ещё остается ряд обязательств и ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19. Так, до 15 июля встречи и собрания не разрешены даже дома. При нахождении на улице или в общественных местах запрещено приближаться друг к другу (если не проживаете вместе) на расстояние менее метра, а при занятиях физическими упражнениями расстояние должно быть не менее 2 метров.