Итальянец выучил эстонский и стал водителем таллиннского трамвая: “Люблю свою работу и не скучаю по Италии”

“Думаю, что можем присесть здесь, в помещении для духового оркестра”, — говорит он по-эстонски. Даже удивительно, что иностранец знает такие слова, как puhkpilliorkester (духовой оркестр), но затем все становится еще интереснее.

Паоло Верчини (31) рассказывает, что в Эстонию его привели не какие-то яркие романтические чувства, как прежде нередко бывало в случае с иностранцами, а желание выучить эстонский язык.

“Параллельно с учебой в музыкальной школе в Нидерландах я работал на складе, где было много поляков. Тогда начал потихоньку изучать польский”, — Паоло заходит издалека, но поясняет, что уже давно почувствовал тягу к иностранным языкам. Когда появилась возможность, он решил продолжить изучение польского языка в Варшаве.

“Там я наткнулся на объявление в Интернете о двухнедельных курсах эстонского языка в Тартуском университете. Записался. С тех пор минуло уже два года”.