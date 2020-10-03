Итальянец выучил эстонский и стал водителем таллиннского трамвая: “Люблю свою работу и не скучаю по Италии”

Мы привыкли думать, что итальянцы любят пошуметь, любят большие компании, но ты решил поселиться вдали от семьи…
Я не совсем обычный итальянец. Я не пью ни кофе, ни алкоголя, не питаю особой любви к пицце. Я вообще вегетарианец. По Италии особо не тоскую.
Ты же родом из Вероны, верно?
Да-да, город Ромео и Джульетты. Но это еще не делает из меня самого страстного и пылкого любовника! На самом деле для меня это не играет большой роли, просто там живут мои родители. Однажды мне придется к ним вернуться.
Обычно у итальянцев ведь большие семьи?
Но не у нас. Сестра живет в 800 километрах от Вероны, в Риме. Я — еще дальше. Сейчас родители и сами хорошо справляются, но в будущем, когда им понадобится помощь, придется возвращаться. К счастью, сейчас у них все хорошо, и я могу спокойно водить трамвай.
На самом деле я и сейчас должен был находиться в Вероне. На дворе ведь сентябрь, время сбора винограда. Пытался купить авиабилеты, но это оказалось очень запутанно и сложно. Да и не хочется подвергать родителей опасности, ехать к ним с пересадкой в нескольких аэропортах. В этом году им придется справиться самим.
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