Итальянский тренер по сумо остался в Эстонии на время корона-кризиса: сейчас это лучшее место в мире

Никто и подумать не мог, что жизнь изменится за один день. Все произошло так быстро, что дух перехватило. Итальянец Фаусто Гобби, который привык путешествовать по миру, в начале февраля вернулся в Италию из Японии. Друзья спрашивали, не привез ли он вирус. Но в тот момент многократный чемпион Италии по дзюдо не обращал на этот вопрос никакого внимания. Что-то там в Китае происходило, но что-то где-то все время происходит.

Февраль в доме Фаусто в Милане начался как обычно: работа, тренировки по дзюдо, посиделки с друзьями в ресторанах, одним словом, — ничего особенного. К концу месяца у него были наготове авиабилеты, чтобы приехать в Эстонию. Но внезапно кое-что начало происходить в его родном краю: школы и рестораны закрылись, спорт был запрещен. Хотя аэропорты еще работали, и никто не верил, что такая ситуация продлится больше недели.