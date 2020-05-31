Итальянский тренер по сумо остался в Эстонии на время корона-кризиса: сейчас это лучшее место в мире(1)
Тренер по сумо Фаусто Гобби укрылся от коронавируса в Эстонии и, чтобы развеять тоску по дому, сам делает здесь равиоли.
Тренер по сумо Фаусто Гобби укрылся от коронавируса в Эстонии и, чтобы развеять тоску по дому, сам делает здесь равиоли.
Никто и подумать не мог, что жизнь изменится за один день. Все произошло так быстро, что дух перехватило. Итальянец Фаусто Гобби, который привык путешествовать по миру, в начале февраля вернулся в Италию из Японии. Друзья спрашивали, не привез ли он вирус. Но в тот момент многократный чемпион Италии по дзюдо не обращал на этот вопрос никакого внимания. Что-то там в Китае происходило, но что-то где-то все время происходит.
Февраль в доме Фаусто в Милане начался как обычно: работа, тренировки по дзюдо, посиделки с друзьями в ресторанах, одним словом, — ничего особенного. К концу месяца у него были наготове авиабилеты, чтобы приехать в Эстонию. Но внезапно кое-что начало происходить в его родном краю: школы и рестораны закрылись, спорт был запрещен. Хотя аэропорты еще работали, и никто не верил, что такая ситуация продлится больше недели.
Фаусто Гобби все же решил лететь в Эстонию, в свой второй дом к жене, чтобы через неделю вернуться в Милан. С надеждой, что тогда уж все снова будет хорошо. Но случилось иначе.
В Италии коронавирус распространялся как лесной пожар, и внутренние ограничения становились все более строгими. Люди буквально бежали c севера страны на юг. Конечно, только те, кому было куда перебираться. В Эстонии тогда было еще совершенно спокойно. И Фаусто не расставался с идеей вернуться в Италию. Как вдруг авиасообщение с Миланом одномоментно прекратилось. Но план Фаусто добраться в Италию никуда не делся, хотя стало ясно, что никто из нас не знал, когда это будет. Неведение, когда снова доведется увидеть своих родных и близких, заставляло его время от времени нервничать, но в конечном итоге здравый смысл подсказал, что сейчас лучше спокойно остаться в Эстонии.
Фаусто поддерживал тесные контакты со своими близкими и друзьями в Италии, и все они давали понять, чтобы он пока даже не думал о возвращении. Люди неделями сидели дома, выходить им было разрешено только в магазин или аптеку, на работу или погулять с собакой.
Друзья Фаусто описывали поход за покупками как целое предприятие, потому что одновременно в магазин могли войти только двадцать человек. За дверями продуктовых магазинов извивались многокилометровые “хвосты” покупателей. Мы можем подумать, как им не лень столько стоять в очередях, но для итальянцев это было одним из немногих способов хотя бы выйти из дома, оказаться на улице.
Температура выше 20 градусов, вокруг чудесным образом звенит весна, и такое долгое сидение в комнате с детьми, женой и домашними животными сводит людей с ума. Особенно итальянцев, которые любят свежий воздух, общение и свободу.
Более того, согласно правилам, установленным в Италии, людям было разрешено ходить только в магазин, который расположен рядом с их домом. И сами магазины стали уже не теми, что раньше: на прилавках были только продукты и предметы первой необходимости, всякая другая всячина убрана. Если полиция задерживала вас на улице, нужно было показать список покупок или товары, которые вы купили в магазине. При этом у одного из друзей Фаусто поход в магазин занял пять часов, в течение которых он в дополнение к покупкам приобрел и золотисто-коричневый загар.
Люди стали одалживать друг у друга собак, чтобы хоть немного прогуляться на улице с важным видом. Или делали гимнастику на балконах, чтобы чуточку понаслаждаться прекрасной погодой. Те, кто мог ходить на работу, должны были предъявить документ с адресом и названием рабочего места.
Итальянцы привыкли передвигаться, у многих есть коттеджи в горах или на побережье. Некоторым, к счастью, даже удалось попасть из городской квартиры в горный домик.
Однако неведение, что будет дальше, вызывало напряженность как личного, так и экономического характера. Несколько друзей Фаусто, которые годами занимались туристическим бизнесом, закрыли фирмы, потому что будущее темно, а сотрудникам нечем платить жалованье. О том, что будет с собственным семейным бизнесом Фаусто, основанным во времена его деда, говорить пока рано.
Маме Фаусто 78 лет, она живет одна и входит в группу риска. Пожилой женщиной с серьезными проблемами с памятью довольно сложно руководить по телефону — будь то из Италии или из Эстонии. Старые привычки, например, ежедневное посещение магазина с массой общения, настолько в крови, что каждые полчаса одному из родственников приходится звонить ей и напоминать: оставайся дома, на улицу выходить нельзя!
Брат Фаусто каждую неделю доставляет к двери своей матери сумку, все общение происходит только по телефону. Но пожилая дама не осознает опасности и по временам, если никто вовремя не позвонил, прогуливается по двору или идет в небольшую аптеку поблизости, потому что ей может вдруг занадобиться купить лекарство.
В этой ситуации ничего другого не остается, кроме как молиться о том, чтобы все прошло хорошо и вирус к вашей матушке нигде не прицепился.
Население Италии составляет 64 миллиона человек, и очевидно, что соблюдение всех правил обеспечить трудно, если не невозможно. Снова и снова слышно, что где-то за закрытыми дверями была обнаружена группа из 20 пожилых людей за шумной игрой в карты или за другими удовольствиями совместного досуга. Возникла ситуация, когда часть людей послушно сидит дома и потихоньку сходит с ума, а другая часть нарушает правила и собственными руками ломает преграды для вируса.
Выходя из дома в Италии, обязательно нужно надевать маску и перчатки. Без соответствующей экипировки вас не пустят в магазин. Другу Фаусто, управляющему газетным киоском, приходится постоянно слышать укоры своих клиентов, что маска у него надета недостаточно точно.
Хотя мы считаем, что риск выше для пожилых людей, в Италии вирус также поражает молодых. У Фаусто 30-летнего друга-дзюдоиста в течение недели мучила температура 40 градусов, а когда ему стало трудно дышать, он вызвал скорую помощь. Врачи спросили, в состоянии ли он говорить: если ответ “да”, велели сидеть дома. У другого друга 80-летнего отца увезла скорая помощь, сказав родственникам, чтобы не волновались: мы введем ему морфин, чтобы он, если станет умирать, не чувствовал боли. А вот 55-летний бухгалтер семейного бизнеса Фаусто находился в больнице пять недель. На прошлой неделе, когда сняли маску ИВЛ, он даже сделал несколько шагов, но затем опять упал. Теперь снова на аппарате искусственного дыхания.
Фаусто находится в Эстонии и говорит, что сейчас это лучшее место в мире. У него здесь жена, квартира и загородный дом. В течение 14 лет он жил на две страны. Многократный чемпион Италии по дзюдо и сумо любит местную культуру и людей. Самая большая разница между двумя странами для него заключается в том, что итальянцы дружелюбнее и больше любят обниматься. Эстонцы не приветствуют незнакомца шуткой и поначалу держатся более отстраненно. Вот почему куда труднее приходится итальянцам, которые любят гулять с друзьями и болтать о том о сем, ведь для них отключение социальной коммуникации — почти конец жизни.
По словам Фаусто, за те годы, что он был связан с Эстонией, к счастью, сильно изменилась местная культура еды. Люди стали интернациональнее и любят пробовать блюда других стран. Многим нравится итальянская еда, и, по словам Фаусто, это помогает ему развивать итальянскую культуру в Эстонии. Теперь, когда в мире сложилась особая ситуация, вдохновленный спортсмен нашел совершенно новое занятие — в этот раз на кухне. Он делает вручную итальянские равиоли и сам изготавливает итальянское мороженое. В первые дни думал попробовать просто приготовить что-нибудь вкусное на вечер, но после пары фотографий в Интернете пришло так много заказов от друзей, что теперь эта готовка стала ежедневной. Итальянцам очень нравятся похвалы.
Сейчас самое время жить одним днем. Думая о перспективе, становишься беспокойными, а к лучшему все равно ничто не меняется. Фаусто каждый день смотрит в Интернете, когда появится надежда, что самолеты снова начнут летать. Здесь хорошо, но тоска по дому у итальянца, обожающего родню, все-таки очень велика.
Фаусто Гобби — главный тренер сборной Италии по сумо. Десятикратный успешный участник чемпионатов Европы и мира по сумо. Завоевал серебряную медаль на первых Европейских играх. Пятикратный чемпион Италии по дзюдо и на чемпионатах мира по дзюдо получaл медали как среди юниоров, так и среди и мастеров.
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