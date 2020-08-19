19.08.2020, 09:03

Июль показал, что поездки жителей Эстонии на отдых в географическом плане существенно изменились


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Июль показал, что поездки жителей Эстонии на отдых в географическом плане существенно изменились
Photo by Annie Spratt on Unsplash

Данные о платежном поведении частных клиентов SEB в июле показывают, что на смену классическим туристическим поездкам жители Эстонии предпочитают туризм по стране или в соседние страны. Помимо стран назначения, существенно изменились объемы зарубежных сделок, причем наблюдаются как значительное снижение, так и увеличение.

Если в июле прошлого года 22% объема карточных операций частных клиентов SEB приходилось на зарубежные расходы, то в июле этого года за рубежом было совершено только 16% операций. Поскольку общий объем карточных операций в июле достиг того же уровня, что и в прошлом году, изменения означают, что объем карточных платежей жителями Эстонии в своей стране увеличился более чем на одну десятую, а объем платежей, совершенных за рубежом, уменьшился на целую треть.

“В июле мы ясно увидели, что жители Эстонии стали более смело потреблять, увеличились расходы, связанные с развлечениями, питанием и культурой. В целом была видна общая готовность тратить деньги на досуг. Мы действительно видим, что значительная часть населения решила поддержать туристический сектор нашей страны, и, хотя там по-прежнему не хватает денег иностранных туристов, местные туристы хотя бы частично попытались восполнить этот пробел за счет внутреннего потребления”, — сказал руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт, комментируя первоначальную статистику за июль.

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Июльские данные также подтвердили изменения в географии операций за рубежом, из которых видно, что этим летом жители Эстонии предпочитали отдыхать в соседних странах. Рост расходов жителей Эстонии заметен почти во всех соседних странах, единственным большим исключением является Россия.

“По понятным причинам расходы жителей Эстонии в России в этом году упали почти на 80%. Путешествиям мешала как эпидемиологическая ситуация, так и строгий пограничный контроль, ограничивавший передвижение между двумя странами. Снизились и расходы, совершаемые в Швеции. Зато доля платежей, совершённых в Финляндии, Латвии и Литве значительно увеличилась. Что касается объема, то от решения жителей Эстонии отдыхать поближе к дому больше всех выиграла Литва, где по сравнению с прошлым годом расходы эстонцев увеличились почти на 40%”, — сказал Леннарт Китт, описывая изменения касательно географического характера путешествий.

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