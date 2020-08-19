Июль показал, что поездки жителей Эстонии на отдых в географическом плане существенно изменились

Если в июле прошлого года 22% объема карточных операций частных клиентов SEB приходилось на зарубежные расходы, то в июле этого года за рубежом было совершено только 16% операций. Поскольку общий объем карточных операций в июле достиг того же уровня, что и в прошлом году, изменения означают, что объем карточных платежей жителями Эстонии в своей стране увеличился более чем на одну десятую, а объем платежей, совершенных за рубежом, уменьшился на целую треть.

“В июле мы ясно увидели, что жители Эстонии стали более смело потреблять, увеличились расходы, связанные с развлечениями, питанием и культурой. В целом была видна общая готовность тратить деньги на досуг. Мы действительно видим, что значительная часть населения решила поддержать туристический сектор нашей страны, и, хотя там по-прежнему не хватает денег иностранных туристов, местные туристы хотя бы частично попытались восполнить этот пробел за счет внутреннего потребления”, — сказал руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт, комментируя первоначальную статистику за июль.