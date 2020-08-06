Из Латвии запустят паром до курортного города Германии
13 августа шведский паромный оператор Stena Line начнет перевозки по маршруту Лиепая-Карлскруна-Травемюнде, пишет Mixnews.lv.
13 августа шведский паромный оператор Stena Line начнет перевозки по маршруту Лиепая-Карлскруна-Травемюнде, пишет Mixnews.lv.
Вначале в порт Карлскруны паром будет заходить только по четвергам на пути из Лиепаи в Травемюнде. В будущем количество рейсов на маршруте может быть увеличено.
Паромный оператор Stena Line обеспечивает перевозки грузов и пассажиров по семи маршрутам в Балтийском море, в том числе на маршруте Вентспилс-Нюнесхамн (Швеция).
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