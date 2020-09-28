Из Таллиннского аэропорта можно улететь только по 7 направлениям

Правительство решило продлить на осень ограничение на рейсы, вылетающие и прибывающие в Эстонию из стран с высоким риском заболевания коронавирусом. Исключения действуют только для Варшавы, Копенгагена, Франкфурта, Риги, Хельсинки и Лондона. Эти маршруты будут выполняться независимо от уровня заражения в стране, сообщил Таллиннский аэропорт.

Также до сих пор можно без ограничений проходят рейсы между Таллинном и Пафосом на Кипре.

Однако стоит помнить, что все прибывающие из Варшавы, Лондона, Копенгагена и Франкфурта должны соблюдать 2-недельную самоизоляцию или пройти тест на коронавирус.