Из Таллиннского аэропорта можно улететь только по 7 направлениям
На данный момент международное авиасообщение с Таллинном сильно нарушено, пишет Kasulik со ссылкой на ERR.
На данный момент международное авиасообщение с Таллинном сильно нарушено, пишет Kasulik со ссылкой на ERR.
Правительство решило продлить на осень ограничение на рейсы, вылетающие и прибывающие в Эстонию из стран с высоким риском заболевания коронавирусом. Исключения действуют только для Варшавы, Копенгагена, Франкфурта, Риги, Хельсинки и Лондона. Эти маршруты будут выполняться независимо от уровня заражения в стране, сообщил Таллиннский аэропорт.
Также до сих пор можно без ограничений проходят рейсы между Таллинном и Пафосом на Кипре.
Однако стоит помнить, что все прибывающие из Варшавы, Лондона, Копенгагена и Франкфурта должны соблюдать 2-недельную самоизоляцию или пройти тест на коронавирус.
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