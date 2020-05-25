25.05.2020, 11:02

Из-за коронавируса Эстония осталась без 200 000 туристов в первом квартале этого года

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Turismihooaeg Tallinnas
Foto: Ilmar Saabas

По данным Банка Эстонии, за первые три месяца 2020 года количество иностранных туристов снизилось на 20%. Меньше всего стали приезжать итальянцы.

Поездки иностранных туристов в Эстонию


• В первом квартале 2020 года количество поездок жителей Европейского союза в Эстонию снизилось более чем на 20%. Меньше всего к нам стали приезжать итальянцы - их число сократилось на 40%.

• Каждый третий турист прибыл из Финляндии. Однако это на одну пятую меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

• Каждый четвертый турист приехал в Эстонию из России. Количество россиян уменьшилось лишь на 10%.

• Количество однодневных визитов уменьшилось на четверть и составило 43% от общего числа посещений.

• Многодневных поездок в Эстонию стало меньше на 100 000 по сравнению с прошлым годом. Но их продолжительность увеличилась.

• Иностранные туристы потратили в Эстонии 184 млн евро, что на 37 млн евро меньше, чем в прошлом году.

Поездки жителей Эстонии за границу

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• За первые три месяца этого года жители Эстонии совершили около 620 000 иностранных поездок, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

• Количество поездок в страны ЕС сократилось на 17%. Меньше всего поездок было в Нидерланды.

• Больше, чем обычно, посещали Таиланд. Количество поездок в Египет уменьшилось минимально.

• Количество однодневных визитов сократилось на 12% и составило 15% из общего числа визитов за границу.

• Многодневных поездок стало меньше на 16%. В среднем на одну поездку туристы бронировали 4 ночи.

• Жители Эстонии потратили за границей на 190 млн евро - это на 35 млн евро меньше, чем в первом квартале прошлого года.

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