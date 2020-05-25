Из-за коронавируса Эстония осталась без 200 000 туристов в первом квартале этого года

Поездки иностранных туристов в Эстонию



• В первом квартале 2020 года количество поездок жителей Европейского союза в Эстонию снизилось более чем на 20%. Меньше всего к нам стали приезжать итальянцы - их число сократилось на 40%.

• Каждый третий турист прибыл из Финляндии. Однако это на одну пятую меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

• Каждый четвертый турист приехал в Эстонию из России. Количество россиян уменьшилось лишь на 10%.

• Количество однодневных визитов уменьшилось на четверть и составило 43% от общего числа посещений.

• Многодневных поездок в Эстонию стало меньше на 100 000 по сравнению с прошлым годом. Но их продолжительность увеличилась.

• Иностранные туристы потратили в Эстонии 184 млн евро, что на 37 млн евро меньше, чем в прошлом году.

Поездки жителей Эстонии за границу