Из-за коронавируса пасхальные службы в Ватикане пройдут без верующих
Пасхальные службы в Ватикане в этом году пройдут без присутствия верующих.
Пасхальные службы в Ватикане в этом году пройдут без присутствия верующих.
"В связи с нынешней чрезвычайной ситуацией в здравоохранении все литургии Страстной недели будут проходить без физического присутствия верующих", - говорится в заявлении.
Кроме того, префектура Папского дома объявила, что из-за чрезвычайной ситуации в медико-санитарной области все литургические торжества Страстной недели в Ватикане также будут проходить без участия мирян. Страстная неделя у католиков в этом году продлится с 5 по 11 апреля.
6 марта в Ватикане был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Папа римский Франциск с целью избежать распространения заболевания впервые обратился с воскресной проповедью к верующим не из Апостольского дворца, а при помощи интернет-трансляции.
С 10 марта для туристов закрыли собор Святого Петра и прилегающую площадь.
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