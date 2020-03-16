Из-за коронавируса пасхальные службы в Ватикане пройдут без верующих

"В связи с нынешней чрезвычайной ситуацией в здравоохранении все литургии Страстной недели будут проходить без физического присутствия верующих", - говорится в заявлении.

Кроме того, префектура Папского дома объявила, что из-за чрезвычайной ситуации в медико-санитарной области все литургические торжества Страстной недели в Ватикане также будут проходить без участия мирян. Страстная неделя у католиков в этом году продлится с 5 по 11 апреля.

6 марта в Ватикане был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Папа римский Франциск с целью избежать распространения заболевания впервые обратился с воскресной проповедью к верующим не из Апостольского дворца, а при помощи интернет-трансляции.

С 10 марта для туристов закрыли собор Святого Петра и прилегающую площадь.