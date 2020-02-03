03.02.2020, 12:00

Из-за коронавируса Россия временно отменила все пассажирские поезда в Китай

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Из-за коронавируса Россия временно отменила все пассажирские поезда в Китай
Scanpix, Kirill Kukhmar/TASS

Число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось в Китае на 2103 человека и составило, по данным на утро 3 февраля, 16 483 пациента. Число летальных исходов в КНР возросло до 360.

Чтобы не допустить распространения нового коронавируса на территории России, “Российские железные дороги” с 3 февраля временно прекращают железнодорожное сообщение с Китаем. Об этом говорится в сообщении компании РЖД, обнародованном в воскресенье, 2 февраля. В частности, будут отменены поезда, следующие в Пекин из Москвы и из Читы.

Как указано в документе, данная мера была принята в соответствии с письмом государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ от 2 февраля 2020 года. Неиспользованные проездные билеты в отмененные поезда, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов, отмечено в сообщении.

Казахстан приостанавливает воздушное сообщение с КНР

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Казахстан в понедельник приостанавливает регулярное воздушное сообщение с Китаем из-за распространения в КНР коронавируса2019-nCoV, сообщает “Интерфакс”. Регулярные рейсы между двумя странами выполняют казахстанские авиакомпании Air Astana и SCAT, китайские China Southern Airlines и Air China между городами Нур-Султан, Алматы (Казахстан) и Пекин, Урумчи, Сиань, Санья, Хайкоу (Китай).

США предложили Пекину помощь в борьбе с коронавирусом

В США в связи с угрозой распространения вируса 2019-nCoV 2 февраля начал действовать запрет на въезд в страну иностранных граждан, которые за последние две недели посещали Китай. Об этом говорится в пресс-релизе министерства внутренней безопасности США. Исключения будут сделаны только для близких родственников граждан США, лиц, обладающих видом на жительство в Соединенных Штатах, и членов экипажей воздушных судов, говорится в документе.

Ранее Вашингтон предложил Пекину помощь в борьбе с опасной инфекцией, однако китайские власти пока не дали ответа на это предложение, рассказал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О´Брайен в эфире американского телеканала CBS.

На данный момент в США зарегистрировано 11 случаев заболевания новым типом коронавируса. Заражение подтвердилось у супружеской пары в округе Сан-Бенито в штате Калифорния, сообщило 2 февраля управление здравоохранения округа.
Отмечается, что муж недавно вернулся из китайского Уханя. При этом жена к КНР не была.

Актуальное число заражений коронавирусом и смертей от него

Как сообщили китайские власти в ночь на понедельник, 3 февраля, за прошедшие сутки в КНР от коронавируса скончались 57 человек, а число заражений возросло на 2829 случая. Таким образом, на сегодня от легочного заболевания, вызываемого коронавирусом, в Китае умерли уже 361 человек и зафиксировано 17 205 случая заражения.

Таким образом, число жертв “уханьского” коронавируса в Китае превзошло число погибших во время вспышки атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, сообщают китайские СМИ. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, за время атипичной пневмонии с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года в Китае от этого заболевания умерли 349 человек

За пределами Китая на 3 февраля выявлено 182 случая заражения коронавирусом. В России инфекция обнаружена у двух человек, на территории Германии коронавирус выявлен у 10 граждан.

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