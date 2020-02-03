Из-за коронавируса Россия временно отменила все пассажирские поезда в Китай

Чтобы не допустить распространения нового коронавируса на территории России, “Российские железные дороги” с 3 февраля временно прекращают железнодорожное сообщение с Китаем. Об этом говорится в сообщении компании РЖД, обнародованном в воскресенье, 2 февраля. В частности, будут отменены поезда, следующие в Пекин из Москвы и из Читы.

Как указано в документе, данная мера была принята в соответствии с письмом государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ от 2 февраля 2020 года. Неиспользованные проездные билеты в отмененные поезда, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов, отмечено в сообщении.

Казахстан приостанавливает воздушное сообщение с КНР

Казахстан в понедельник приостанавливает регулярное воздушное сообщение с Китаем из-за распространения в КНР коронавируса2019-nCoV, сообщает “Интерфакс”. Регулярные рейсы между двумя странами выполняют казахстанские авиакомпании Air Astana и SCAT, китайские China Southern Airlines и Air China между городами Нур-Султан, Алматы (Казахстан) и Пекин, Урумчи, Сиань, Санья, Хайкоу (Китай).