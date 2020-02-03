Из-за коронавируса Россия временно отменила все пассажирские поезда в Китай

США предложили Пекину помощь в борьбе с коронавирусом
В США в связи с угрозой распространения вируса 2019-nCoV 2 февраля начал действовать запрет на въезд в страну иностранных граждан, которые за последние две недели посещали Китай. Об этом говорится в пресс-релизе министерства внутренней безопасности США. Исключения будут сделаны только для близких родственников граждан США, лиц, обладающих видом на жительство в Соединенных Штатах, и членов экипажей воздушных судов, говорится в документе.
Ранее Вашингтон предложил Пекину помощь в борьбе с опасной инфекцией, однако китайские власти пока не дали ответа на это предложение, рассказал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О´Брайен в эфире американского телеканала CBS.
На данный момент в США зарегистрировано 11 случаев заболевания новым типом коронавируса. Заражение подтвердилось у супружеской пары в округе Сан-Бенито в штате Калифорния, сообщило 2 февраля управление здравоохранения округа.
Отмечается, что муж недавно вернулся из китайского Уханя. При этом жена к КНР не была.
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