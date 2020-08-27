Из-за коронавируса убытки airBaltic выросли в семь раз до 184 млн евро

Из-за пандемии коронавируса оборот национальной авиакомпании airBaltic в первом полугодии снизился на 63,6% - до 78,713 млн евро. В свою очередь, убытки латвийского концерна выросли почти в семь раз - до 184,77 миллионов евро, сообщили в airBaltic.
Выручка группы в первом полугодии составила 82,5 млн евро, что на 62% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Количество перевезенных авиакомпанией пассажиров и выполненных рейсов сократилось соответственно на 64% и 58%.
“Мы этот год начали стабильно, продолжая наш устойчивый рост и в январе, и в феврале, однако в последующие месяцы отрасль пережила крупнейший кризис в истории авиации. В результате airBaltic была вынуждена на 62 дня приостановить полеты, а также в целом спрос на них значительно упал”, — отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
По его словам, чтобы противостоять кризису, авиакомпания оперативно уменьшила объемы своей деятельности и затраты, скорректировала бизнес-план Destination 2025 CLEAN, а также обеспечила финансирование от акционеров. “Благодаря этому в момент, когда рынок восстановится, мы будем в хорошей позиции, чтобы полностью возобновить полеты на нашем эффективном флоте самолетов Airbus A220-300, — сказал Гаусс.
Как сообщалось, в прошлом году оборот airBaltic составил 503,281 млн евро, что на 23,1% больше 2018 года, а убытки — 7,729 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.
Латвийскому государству принадлежит 96,14% капитала airBaltic, “Aircraft Leasing 1“ — 3,86%.
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