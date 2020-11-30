Из-за коронавируса в Хельсинки отменили рождественскую ярмарку, закрыли все главные театры и музеи

Ярмарка должна была состояться на Сенатской площади в центре Хельсинки с 5 по 22 декабря, сообщает ERR.

Кроме того, на три недели без посетителей останутся также Национальный музей Финляндии, Музей Тамминиеми и научный центр Heureka в Вантаа, до конца года отменяет все свои спектакли Национальный театр, закрываются также национальная галерея "Атенеум", музей современного искусства "Киасма" и Музей Синебрюхова.

Зоопарк Коркеасаари не будет принимать посетителей до 20 декабря.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!