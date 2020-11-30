30.11.2020, 08:00

Из-за коронавируса в Хельсинки отменили рождественскую ярмарку, закрыли все главные театры и музеи


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Из-за коронавируса в Хельсинки отменили рождественскую ярмарку, закрыли все главные театры и музеи
Scanpix, Marina Lystseva/TASS

В Хельсинки из-за новых карантинных мер отменяется ежегодная рождественская ярмарка Святого Фомы.

Ярмарка должна была состояться на Сенатской площади в центре Хельсинки с 5 по 22 декабря, сообщает ERR.

Кроме того, на три недели без посетителей останутся также Национальный музей Финляндии, Музей Тамминиеми и научный центр Heureka в Вантаа, до конца года отменяет все свои спектакли Национальный театр, закрываются также национальная галерея "Атенеум", музей современного искусства "Киасма" и Музей Синебрюхова.

Зоопарк Коркеасаари не будет принимать посетителей до 20 декабря.

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