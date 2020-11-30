30.11.2020, 08:00
Из-за коронавируса в Хельсинки отменили рождественскую ярмарку, закрыли все главные театры и музеи
В Хельсинки из-за новых карантинных мер отменяется ежегодная рождественская ярмарка Святого Фомы.
В Хельсинки из-за новых карантинных мер отменяется ежегодная рождественская ярмарка Святого Фомы.
Ярмарка должна была состояться на Сенатской площади в центре Хельсинки с 5 по 22 декабря, сообщает ERR.
Кроме того, на три недели без посетителей останутся также Национальный музей Финляндии, Музей Тамминиеми и научный центр Heureka в Вантаа, до конца года отменяет все свои спектакли Национальный театр, закрываются также национальная галерея "Атенеум", музей современного искусства "Киасма" и Музей Синебрюхова.
Зоопарк Коркеасаари не будет принимать посетителей до 20 декабря.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ужасы последнего месяца жизни Марадоны
Планам не суждено сбыться: Слуцкая очутилась в руках врачей
Вот как мог появиться COVID-19: новое откровение ученых из Китая
Уткин заявил, что больше не будет болеть за Хабиба