Из-за отсутствия российских туристов оборот нарвских торговых центров упал на четверть. Так же уменьшилось число посетителей

“То, что российских туристов в Нарве нет, это очень плохо. Каждый день магазины теряют деньги. Можно сказать, что обороты упали примерно на 25%, и людей стало меньше тоже на 25%”, — говорит Клейманн.

Правительство ввело локдаун в Ида-Вирумаа, закрыв увеселительные заведения, кафе, бары и спортклубы.

Несмотря на то, что этот запрет не распространяется на торговые центры, представитель Astri и Fama называет решение о введении локдауна несправедливым.

Для борьбы с распространением коронавируса торговые центры призывают посетителей носить маски, для этого привлекают охранников, которые объясняют, почему это важно. Помимо этого в торговом центре каждый час проводится уборка.

Тем арендатором торговых площадей, которые попали в трудное положение, торговый центр идет на встречу и помогает. “Надеемся, что и правительство им тоже поможет”, — выражает надежду Клейманн.