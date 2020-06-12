Из-за повышения уровня океана некоторые мировые столицы могут уйти под воду, а тропические острова — нет

Международная команда ученых под руководством Плимутского университета выяснила, что островные территории умеют адаптироваться к повышению уровня моря.

По существующим прогнозам, глобальное потепление может привести к усилению наводнений. Из-за этого песчаные и гравийные острова на вершине платформ коралловых рифов не смогут поддерживать жизнь. Но это не означает, что территории уйдут под воду, о чем в научном сообществе заявляли ранее. Теорию о том, что острова могут потонуть, опровергли и ученые из Плимута. Они создали масштабную модель острова Фатато, части атолла Фунафути в островном государстве Тувалу, и поместили ее в специальный тренажер, который имитирует разные океанические условия и осадки.

В одном из сценариев ученые повысили уровень моря на 0,75 м. Такой показатель, по прогнозам, ожидается к 2100 году. Эксперимент показал, что гребень острова (его вершина) также поднялся на 0,7 м, следуя за повышением уровня моря. Тем самым остров сам “предотвращает” затопление