Из-за повышения уровня океана некоторые мировые столицы могут уйти под воду, а тропические острова — нет
Райские острова оказались способны пережить повышение уровня Мирового океана.
Райские острова оказались способны пережить повышение уровня Мирового океана.
Международная команда ученых под руководством Плимутского университета выяснила, что островные территории умеют адаптироваться к повышению уровня моря.
По существующим прогнозам, глобальное потепление может привести к усилению наводнений. Из-за этого песчаные и гравийные острова на вершине платформ коралловых рифов не смогут поддерживать жизнь. Но это не означает, что территории уйдут под воду, о чем в научном сообществе заявляли ранее. Теорию о том, что острова могут потонуть, опровергли и ученые из Плимута. Они создали масштабную модель острова Фатато, части атолла Фунафути в островном государстве Тувалу, и поместили ее в специальный тренажер, который имитирует разные океанические условия и осадки.
В одном из сценариев ученые повысили уровень моря на 0,75 м. Такой показатель, по прогнозам, ожидается к 2100 году. Эксперимент показал, что гребень острова (его вершина) также поднялся на 0,7 м, следуя за повышением уровня моря. Тем самым остров сам “предотвращает” затопление
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