30.10.2020, 16:12

Из-за сбора денег за пересечение российской границы Еврокомиссия возбудила против Эстонии дело

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Narva
NarvaFoto: Tiit Blaat

В связи с тем, что Эстония по-прежнему берет плату за бронирование места в очереди и использование зоны ожидания на эстонско-российской границе, Еврокомиссия возбудила против Таллинна административное производство по факту нарушения правил Шенгенской границы. Эстонские власти с претензиями не согласны, пишет rus.err.ee.

В связи с правилами Шенгенской границы Эстония должна отменить дополнительные условия, установленные для пересечения внешних сухопутных границ при выезде из ЕС, сообщила в пятницу пресс-служба Еврокомиссии.

В настоящее время Эстония требует, чтобы пассажиры, желающие выехать из ЕС, бронировали место в очереди на пересечение границы и вносили плату за бронирование и использование зоны ожидания. В Шенгенском пограничном кодексе содержится исчерпывающий перечень условий пересечения границы и контроля, применимых к пассажирам, покидающим ЕС, и государствам-членам не разрешается налагать на них дополнительные обязательства.

У Эстонии есть два месяца, чтобы проинформировать Комиссию обо всех мерах, принятых для надлежащего выполнения соответствующих положений Шенгенского пограничного кодекса. В противном случае Европейская комиссия может рассмотреть возможность продолжения административной процедуры.

Плата за бронирование места в очереди и обязательное прохождение через зону ожидания перед выездом на автомобиле из Эстонии в Россию действует с 2011 года.

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